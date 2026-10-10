Pe scurt: Onorariile vedetelor din România ajung la 20.000 de euro pentru un concert, iar artiștii de muzică populară pot încasa până la 10.000 de euro pe spectacol.

Andra, Smiley, Loredana Groza, Ștefan Bănică Jr. și Delia se numără printre cei mai bine plătiți artiști din România, potrivit impresarului Radu Baron.

Acesta a dezvăluit, într-un interviu citat de Libertatea, că onorariile acestor vedete ajung la aproximativ 20.000 de euro pentru concertele de amploare.

Radu Baron a precizat că aceste sume nu ajung integral la soliști, ci sunt împărțite cu echipa lor, care include dansatori, tehnicieni și alți colaboratori.

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„Andra, Smiley, Loredana Groza, Ștefan Bănică Jr. și Delia sunt printre cei mai bine plătiți artiști din țară, onorariile lor fiind în jur de 20.000 de euro, la concertele foarte mari. Și prețurile biletelor au mai crescut, de exemplu, la concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică Jr. s-au majorat cu vreo 20 de lei. Nu este mult, având în vedere că totul s-a scumpit și cu 40%. De ce au succes acești artiști? Pentru că au show-uri bine puse la punct, muncite, cu jocuri de lumini, cu dans, cu tot felul de ținute scumpe, cu invitați în spectacolele lor. Este o rețetă de succes”, a explicat impresarul.

Onorariile artiștilor de muzică populară ajung la 10.000 de euro pe spectacol

Radu Baron a vorbit și despre tarifele artiștilor de muzică populară. Elena Merișoreanu și Gheorghe Turda cer între 1.000 și 1.500 de euro pentru un recital de 45 de minute sau o oră, dacă nu sunt însoțiți de formație. În schimb, Vlăduța Lupău ajunge la onorarii de aproximativ 10.000 de euro, sumă care include și echipa de instrumentiști.

„Acest onorariu, de peste 10.000 de euro, îl au și Viorica și Ioniță de la Clejani și Taraful Rutenilor, cu Carmen Chindriș. Depinde însă și unde cânți, cât de departe de casă. Organizatorii trebuie să le asigure tuturor și transport, cazare și masă”, a mai spus impresarul.

Potrivit sursei citate, onorariile artiștilor variază în funcție de amploarea evenimentului, de distanța față de domiciliu și de numărul membrilor din echipă. În plus, creșterea prețurilor la bilete reflectă majorarea costurilor de producție și a cheltuielilor logistice pentru spectacolele mari.