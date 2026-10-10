Sezonul gripei și al infecțiilor respiratorii a început oficial în județul Sibiu, iar primele date arată deja o creștere importantă a virozelor față de aceeași perioadă a anului trecut.

În prima săptămână de monitorizare au fost raportate 1.959 de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, cu 566 mai multe decât în perioada similară a sezonului precedent. Totodată, au fost înregistrate două cazuri de gripă.

Direcția de Sănătate Publică Sibiu a început, din 28 septembrie, supravegherea infecțiilor respiratorii și a gripei pentru sezonul 2026-2027.

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Primele date centralizate, pentru perioada 28 septembrie – 4 octombrie, indică două cazuri de gripă, dintre care unul confirmat prin test de laborator.

Este vorba despre un bărbat de 53 de ani, internat în secția de Boli Infecțioase, care a fost diagnosticat cu virus gripal de tip A.

„În prima săptămână de monitorizare au fost înregistrate două cazuri de gripă, dintre care unul de gripă clinică și unul confirmat prin test de laborator, la o persoană de sex masculin, în vârstă de 53 de ani. Acesta a fost diagnosticat cu virus gripal de tip A”, au transmis reprezentanții DSP Sibiu.

Aproape 2.000 de viroze într-o singură săptămână

Cele mai multe îmbolnăviri raportate la începutul sezonului sunt infecții acute ale căilor respiratorii superioare. În doar o săptămână au fost înregistrate 1.959 de cazuri, cu 566 mai multe decât în perioada similară a sezonului anterior.

Cele mai multe diagnostice au fost puse în rândul copiilor și al persoanelor cu vârste între 15 și 49 de ani.

Numărul internărilor a rămas însă redus. Doar 68 de pacienți au avut nevoie de spitalizare, dintre care 64 au fost copii cu vârsta de până la 14 ani.

„Procentul internărilor a fost redus, ceea ce indică faptul că formele de boală au fost, în general, ușoare și medii”, au precizat reprezentanții DSP Sibiu.

278 de pneumopatii, peste 120 de internări

În aceeași perioadă au fost raportate și 278 de pneumopatii, cu 15 mai puține față de perioada similară a sezonului gripal anterior.

În 121 dintre cazuri, medicii au recomandat internarea. Persoanele în vârstă au reprezentat una dintre categoriile cele mai afectate, fiind înregistrate 48 de internări în rândul celor cu vârsta de cel puțin 65 de ani.

Peste 5.600 de sibieni s-au vaccinat antigripal

De la începutul sezonului, 5.674 de persoane din județul Sibiu s-au vaccinat împotriva gripei. Dintre acestea, 101 persoane au cumpărat vaccinul din fonduri proprii, fără compensare.

DSP Sibiu recomandă vaccinarea în special în cazul persoanelor care prezintă un risc crescut de a dezvolta forme severe ale bolii.

„Vaccinarea antigripală reprezintă o metodă importantă de protecție împotriva formelor severe de gripă, în special în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice”, au transmis reprezentanții instituției.

Pentru limitarea răspândirii gripei și a virozelor, autoritățile sanitare recomandă spălarea frecventă a mâinilor, respectarea regulilor de igienă în timpul tusei și strănutului și folosirea batistelor de unică folosință.

Persoanele care prezintă simptome sunt sfătuite să se adreseze medicului de familie încă de la debutul bolii, să evite automedicația și să revină în colectivitate doar după vindecare.

DSP Sibiu atrage astfel atenția că sezonul infecțiilor respiratorii a început cu un număr mai mare de viroze decât anul trecut, în timp ce cazurile de gripă sunt, deocamdată, puține.