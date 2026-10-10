Doi oameni au fost răniți, sâmbătă seara, după ce un ATV s-a răsturnat pe un deal din apropierea localității Boița.

La fața locului au intervenit două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, unul cu medic și unul de tip B, cu asistent medical.

„Echipajele sosite la fața locului au asistat medical două victime: un bărbat în vârstă de 26 de ani, care a suferit fracturi ale membrelor superioare, și un minor în vârstă de 12 ani, care a suferit traumatism facial cu fractură de piramidă nazală. După imobilizare și administrarea tratamentului, victimele au fost transportate la UPU Sibiu, respectiv CPU Luther, conștiente, cooperante și în stare stabilă”, transmite SAJ Sibiu.

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Bărbatul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Sibiu, iar minorul la CPU Luther.