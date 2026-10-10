Polițiștii din Avrig au salvat o femeie din județul Sibiu care, potrivit anchetatorilor, a fost bătută, sechestrată și amenințată cu moartea de partenerul ei, după ce un vecin a sesizat poliția. Bărbatul, condamnat în 2021 pentru agresiuni asupra fostei soții, a fost reținut, trimis în judecată și arestat preventiv.

Cazul a fost prezentat de Știrile ProTV, într-un episod al campaniei „Iubirea nu omoară”. Femeia, care nu este numită, spune că a fost legată de mâini, lovită și ținută în casă, fără să poată fugi sau anunța pe cineva. Partenerul ar fi amenințat cu moartea și pe fiul ei, în cazul în care ar fi cerut ajutor. Și acum, după luni de zile, susține că nu reușește să doarmă liniștit: „Tot timpul mi-era teamă”.

Un vecin a înțeles că se întâmplă ceva grav

Procurorul Vlad Benchea, de la Parchetul Avrig, a explicat că poliția a fost anunțată de o persoană din comunitate, care a semnalat că o femeie ar fi sechestrată în locuința bărbatului. Potrivit relatării, vecinul știa de antecedentele acestuia și și-a dat seama că în casă se petrec lucruri grave.

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Agentul principal Alexandru Bratu, de la Poliția Avrig, spune că femeia a început să povestească prin ce trecuse abia după ce a prins încredere în polițiști. Bărbatul a negat, însă, cele mai multe dintre acuzații: a susținut că i-a dat doar două palme și a respins acuzațiile de viol, afirmând că relațiile sexuale au fost consimțite. Polițistul consideră că rănile pe care le avea femeia nu se potrivesc cu această variantă.

Filmări pe telefonul bărbatului și un tipar mai vechi

Telefonul bărbatului a fost confiscat, iar polițiștii spun că a conținut filmări cu agresiuni, în care el o acuza obsesiv de infidelitate și încerca să o determine să confirme scenarii inventate. Comisarul Sergiu Șerban, șeful Poliției Avrig, afirmă că gelozia era motivul agresiunilor și că același comportament a fost observat și în cazul fostei soții.

În 2021, bărbatul fusese condamnat la 10 luni de închisoare pentru că și-a lovit fosta soție. Procurorul Benchea a precizat că a încheiat atunci un acord de recunoaștere a vinovăției, o procedură simplificată în care limitele pedepsei sunt reduse.

Criminologul și psihologul Dan Rusu a explicat, pentru ProTV, că astfel de agresori își acuză adesea partenera de o infidelitate imaginară și se văd drept „moraliști” care „corectează” o femeie ce ar fi încălcat regulile lor. Specialiștii numesc fenomenul sindromul Othello.

Ce s-a întâmplat după sesizare

Pe baza declarațiilor și a probelor, bărbatul a fost reținut, trimis în judecată și plasat în arest preventiv, iar femeia beneficiază acum de un ordin de protecție. Dosarul este în instanță, iar bărbatul se bucură de prezumția de nevinovăție. Corespondentul ProTV spune că a cerut punctul de vedere al acestuia, atât la penitenciar, cât și prin reprezentantul său legal, dar a fost refuzat.

Femeia mai povestește că, deși avea răni vizibile, un preot dintr-o biserică din Sibiu nu a reacționat, ci i-a dat o penitență și a rugat-o să revină peste două săptămâni. Partenerul ei ar fi vrut, la rândul lui, să o ducă la alt preot, pentru că ar fi fost „posedată”. Biserica nu este identificată în reportaj, iar relatarea îi aparține femeii.

Ce cer specialiștii și autoritățile

Camelia Proca, de la Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen, atrage atenția că, pentru prevenirea femicidelor, trebuie să se schimbe în primul rând atitudinea cu care este primită orice femeie care cere ajutor, într-o societate care are adesea o problemă cu femeile ce rămân și îndură violența.

Procurorul general Cristina Chiriac a spus, citată de ProTV, că ar trebui introduse și măsuri după condamnare, pentru ca agresorii să nu recidiveze, inclusiv un registru al persoanelor condamnate pentru violență domestică. Legea femicidului, promulgată în aprilie, ar avea în continuare lacune, notează aceeași sursă.

Violența domestică, un fenomen frecvent și în județul Sibiu

Cazul nu este izolat. Anul trecut, oradesibiu.ro relata despre aproape 1.900 de apeluri la 112 pentru violență domestică în opt luni, iar în martie 2026 polițiștii au intervenit în zece cazuri de violență domestică într-o singură zi. Tot la Avrig, în februarie, un fost soț a fost reținut după ce a încălcat ordinul de protecție.

Unde se poate cere ajutor: în situații de urgență, la 112. Victimele violenței domestice și martorii pot suna, de asemenea, gratuit și non-stop, la linia națională a Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES): 0800 500 333.