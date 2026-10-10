Cei doi cai furați în urmă cu câteva zile de la Zorabia, în apropiere de Sibiu, au fost găsiți în viață, abandonați pe o pășune din apropierea localității Vurpăr.

Caii de concurs, a căror valoare fusese estimată de proprietari la aproximativ 10.000 de euro fiecare, au fost recuperați după ce un cioban din zonă i-a observat.

Reamintim faptul că, Philia, o iapă roibă în vârstă de 13 ani, și Cezar, un cal murg castrat, de origine belgiană, în vârstă de aproape șapte ani, au dispărut în noaptea de luni, 5 octombrie, spre marți, din zona Zorabia. Cei doi cai fuseseră scoși din țarc, iar imaginile surprinse ulterior de camerele de supraveghere indicau că mai multe persoane s-au urcat pe animale și au plecat călare în direcția Daia.

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După mai multe zile de căutări, caii au fost găsiți sâmbătă dimineața, 10 octombrie, într-o pășune din zona Vurpăr. Alarma a fost dată de un cioban care a observat animalele în momentul în care acestea s-au apropiat de apa pregătită pentru animalele sale.

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Vestea s-a răspândit rapid în zonă

Un apropiat al proprietarilor i-a anunțat despre locul în care au fost văzuți caii, iar familia a alertat Poliția și a pornit spre acel loc.

Ajunși pe pășune, proprietarii i-au recunoscut imediat pe Philia și Cezar. Cei doi cai au fost urcați într-o remorcă specială și transportați acasă.

Autorii furtului nu au fost identificați până în prezent.

Proprietarii cailor: „Credem că s-au speriat și i-au abandonat”

Unul dintre proprietari a povestit pentru Ora de Sibiu cum au fost recuperate animalele și spune că bănuiește că hoții le-au abandonat după ce cazul a ajuns în mass-media.

„Sâmbătă dimineața i-am găsit. Autorii nu au fost găsiți. Cred că s-au speriat puțin de toată treaba asta și au abandonat caii într-o pășune. Un om de acolo, un cioban sau un fermier, i-a văzut când au venit să se adape de la apa de unde beau și celelalte animale. Acesta l-a anunțat pe un prieten de-al meu, care m-a anunțat pe mine. Imediat am anunțat și Poliția. I-am recunoscut, i-am luat, i-am urcat în remorcă și i-am adus acasă”, a declarat proprietarul cailor pentru Ora de Sibiu

Acesta spune că nu există deocamdată informații certe despre identitatea celor care au luat caii.

„Nu știm cine a făcut treaba asta. Putem doar să presupunem, dar nu știm cine sunt și de aceea rămân necunoscuți. Probabil s-au speriat și i-au abandonat acolo, știind că cineva îi va vedea și va da alarma”, a mai spus proprietarul.

Hoții au plecat călare cu animalele

Dispariția celor doi cai a fost observată marți dimineața, când proprietarii au găsit mânerul gardului electric la pământ și au constatat că doi dintre cei opt cai aflați în zonă lipseau.

Pe camerele de supraveghere s-a putut observa cum mai multe persoane călăreau cei doi cai. Pe baza dovezilor, proprietari au pornit căutările în zona Daia, folosind mașini de teren și motociclete. Aceștia au anunțat și Poliția, precum și autoritățile sanitar-veterinare.

Încă de la început, principala preocupare a fost recuperarea animalelor. Acestea riscau să fie vândute sau chiar sacrificate.

De această dată, scenariul cel mai bun pentru proprietari s-a confirmat. Philia și Cezar au fost găsiți în viață și au ajuns înapoi acasă.

Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea hoților.

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