Pe scurt: Cercetătorii au analizat ADN-ul broaștei țestoase Jonathan și cred că genele sale ar putea inspira tratamente pentru încetinirea îmbătrânirii la oameni.

Jonathan, o broască țestoasă gigant de Aldabra care trăiește pe insula Sfânta Elena din Atlanticul de Sud, a atins vârsta de 194 de ani și este recunoscută drept cel mai bătrân animal terestru din lume.

Potrivit unui studiu publicat în Science Advances și citat de Libertatea, cercetătorii au identificat la Jonathan indicii genetice care ar putea explica longevitatea remarcabilă a acestei specii și care ar putea deschide noi perspective asupra procesului de îmbătrânire la oameni.

O echipă de oameni de știință a analizat genomul și epigenomul lui Jonathan pentru a descoperi mecanismele moleculare care îi permit să atingă o vârstă atât de înaintată. În urma studiului, au fost identificate 287 de variante genetice asociate cu protecția împotriva daunelor celulare acumulate în timp.

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„Are într-adevăr niște gene deosebit de bune pentru repararea ADN-ului și reducerea inflamației”, a declarat Justin Gerlach, cercetător la Universitatea Cambridge

Aceste descoperiri sugerează că Jonathan continuă să exprime gene esențiale pentru sănătatea celulară chiar și la această vârstă, în timp ce la oameni aceste procese se degradează mult mai devreme.

Specialiștii consideră că secretul longevității țestoaselor gigantice ar putea fi legat de ritmul foarte lent de viață, care influențează inclusiv procesele genetice. „Rata lor metabolică este foarte scăzută în comparație cu a noastră”, a explicat Gerlach, ceea ce duce la mai puține reacții chimice în celule și, implicit, la mai puține daune acumulate în ADN de-a lungul timpului.

Un alt aspect analizat a fost starea mitocondriilor lui Jonathan, structurile celulare responsabile de producerea energiei. Echipa de cercetători a descoperit că acestea sunt surprinzător de bine conservate.

„Există unele date care arată că sănătatea mitocondriilor este importantă pentru speciile longevive, iar rezultatele noastre la Jonathan se potrivesc cu descoperirile legate de supercentenarii umani”, a explicat Dr. Stephen Clark, fondatorul Fundației Kallel din Nashville.

Deși data exactă a nașterii lui Jonathan nu este cunoscută, o fotografie din 1882 îl arată deja ca adult pe insula Sfânta Elena. Țestoasele gigantice ating maturitatea completă în jurul vârstei de 50 de ani, ceea ce i-a determinat pe cercetători să estimeze că Jonathan s-a născut în 1832. În acel an, personalități precum Abraham Lincoln și Charles Darwin erau adolescenți.

Originară din insulele Seychelles din Oceanul Indian, broasca țestoasă Jonathan a ajuns pe insula Sfânta Elena, teritoriu britanic de peste mări, ca „dar exotic” pentru un administrator colonial.

Această mutare i-a salvat viața, deoarece în secolul XIX țestoasele gigantice erau adesea capturate de echipajele navelor de explorare și folosite ca sursă de hrană în timpul călătoriilor lungi. Jonathan cântărește aproximativ 180 de kilograme și este încă activ, deși și-a pierdut vederea din cauza cataractei.

Studiile asupra ADN-ului broaștei țestoase Jonathan ar putea deschide noi orizonturi în medicina umană.

„Genomul lui Jonathan oferă o hartă a rezilienței celulare care s-ar putea traduce în tratamente pentru oameni”, a explicat Clark.

Echipa sa intenționează să folosească aceste informații pentru a dezvolta medicamente care să îmbunătățească sănătatea mitocondrială umană, cu studii clinice programate pentru următorii ani.

„Suntem foarte interesați să găsim medicamente generice umane care să îmbunătățească sănătatea mitocondrială și dorim să introducem aceste medicamente în studii clinice pe oameni în următorul an sau doi.”

Handan Melike Dönertaş, cercetător în genomică la Universitatea Tehnică din Orientul Mijlociu, a declarat pentru CNN: „Comparând astfel de indivizi extremi cu alții, putem începe să aflăm ce îi face speciali și să aplicăm aceste descoperiri în cercetarea îmbătrânirii umane.”

Deși cercetările asupra lui Jonathan sunt încă la început, ele evidențiază trăsături unice ale țestoaselor gigantice, care par să sfideze regulile obișnuite ale longevității și sănătății.

„Aceste descoperiri încep să dezvăluie complexitatea mecanismelor care permit unor organisme să atingă o longevitate excepțională. În cele din urmă, unul dintre obiectivele studierii acestor animale și a altora cu o viață excepțional de lungă este de a obține informații care ar putea fi transferabile în cercetarea îmbătrânirii umane și a cancerului.”, a explicat Ylenia Chiari, profesor asociat la Universitatea din Nottingham.

Subiectul longevității la broaște țestoase a mai fost abordat și în alte cazuri notabile, precum cel al celei mai bătrâne broaște țestoase din Africa, care a trăit 344 de ani (detalii aici).