CSU Sibiu a reușit o victorie frumoasă în Sala Transilvania, 100-92 cu Dinamo București, în runda a doua a Ligii Naționale de baschet.

Sala Transilvania a fost aproape plină la primul meci acasă al lui CSU din acest sezon. Americanul Towns a fost recuperat pe ultima sută de metri după o entorsă care l-a ținut o lună pe tușă și a debutat pentru sibieni.

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CSU Sibiu a fost în control în primul sfert și a condus cu 26-23 după primele 10 minute de joc.

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Dinamo a preluat conducerea în al doilea sfert și a condus cu 40-34. Sibiul a revenit și la pauza mare a fost egalitate, 44-44.

Echipa lui Dan Fleșeriu a avut momente foarte bune în cel de-al treilea sfert, în care a reușit 30 de puncte. Cu Battle care a dus greul, Sibiul și-a adjudecat acest sfert și a condus cu 74-69 după 30 de minute.

CSU a început tare și ultimul sfert și s-a desprins la 79-69 și apoi la 90-78. Sibiul a făcut diferența cu aruncările de 3 puncte și s-a impus la final fără emoții: 100-92.

Malianul Fouss Traore a terminat în double-double și a fost MVP-ul partidei din Sala Transilvania.

CSU SIBIU: Traore 30, Randolph Jr. 18, Battle 16, Pratt 11, Towns 9, Fîntînă 8, Petica 3, Roschnafsky 3, Plet 2, Ciurea. Antrenor: Dan Fleșeriu