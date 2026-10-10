În primul meci oficial din Sala Transilivania, echipa de volei feminin CSU Sibiu a cedat, scor 0-3 în disputa cu CSU Oradea.

În fața a aproximativ 300 de spectatori, CSU Sibiu a evoluat sâmbătă, în Sala Transilvania, în primul său meci oficial din cadrul Seriei A2 Vest la volei feminin.

Sibiencele au luptat cu mult curaj în fața echipei CSU Oradea, care a avut în componență jucătoare cu multă experiență.

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La final, bihorencele s-au impus clar, cu scorul de 3-0 (25-15, 25-16, 25-18).

Pentru galben-albastre urmează o deplasare la Târgu Jiu, care programată sâmbăta viitoare.

CSU Sibiu a înființat echipa de volei senioare în aceasă toamnă, formând lotul din junioare din oraș și studente la ULBS.

Obiectivul echipei pregătite de Mihai Bulbuc este ca voleibalistele sibience să facă pasul mai ușor de la junioare către senioare.

CSU SIBIU LOT: Canciu Adelina, Overduin Pia, Roșianu Karina, Crețu Cătălina; Crețu Cristiana, Durbacă Mara, Vasilescu Adela, Lascuă Irina, Keramat Ana, Vasilescu Cătălina, Bărdăș Eliza, Bozdoc Iunia, Fîrtat Ionela.