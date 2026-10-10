Inter Sibiu a pierdut sâmbătă pe terenul sintetic ”Carpați” din Brașov, 0-2 cu Corona, în derbyul etapei din Liga 3.

Programat pe teren sintetic, la ora prânzului, derby-ul etapei a 8-a din Seria a II-a din Liga 3, Corona – Inter a fost controlat de brașoveni.

Corona a deschis scorul în minutul 40, când Voicu a marcat din pasa decisivă a lui Gicu Grozav. În minutul 50, Lascu a dublat avantajul Coronei și a stabilit scorul final.

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S-a terminat 2-0 pentru Corona, care rămâne neînvinsă și ese lider în Seria 2. Inter coborât pe locul 5 și are 15 puncte din 8 jocuri.

Foto: Mytex.ro

În tribuna Stadioului ”Carpați” s-a aflat și cunoscutul antrenor Mircea Rednic, care vine la jocurile Interului datorită relației de prietenie cu Teodor Birț, membru în Consilul de Administrație al clubului.

“Eu sunt pe acolo, la Inter Sibiu. În antrenorat, cât de curând revin, pista belgiană nu s-a închis, au fost discuții cu o echipă de pe ultimul loc, e un interimar pus acum. Eu sunt la Sibiu ca să nu ruginesc. Nepotul meu a murit, iar sora mea nu e prea bine“, a declarat Mircea Rednic, la emisiunea Digi Sport Special.

Nepotul lui Mircea Rednic, Mircea Marius Totolici era un suporter al fotbalului sibian, iar în trecut s-a implicat la grupele de copii și juniori ale clubului Voința Sibiu. El a decedat subit în noaptea de 14-15 august, suferind un infarct în timp ce dormea.