Pompierii sibieni au intervenit în noaptea de vineri spre sâmbătă la un bloc de pe strada Doamna Stanca, după ce locatarii au semnalat un miros puternic de fum pe casa scării.

Potrivit informațiilor transmise de un cititor Ora de Sibiu, fumul se simțea de la etajul 4 până la etajul 9, iar pe scară se formase o ceață densă. ISU Sibiu confirmă intervenția și precizează că nu a fost vorba despre un incendiu, ci despre degajări mari de fum provenite dintr-un apartament.

Incidentul s-a petrecut în cartierul Cosmopolitan Residence de pe strada Doamna Stanca, la blocul 38, scara A. Locatarii au alertat pompierii după ce au observat că mirosul de ars devenise puternic și se răspândise pe mai multe etaje ale imobilului.

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Potrivit cititorului Ora de Sibiu care a semnalat cazul, pompierii au ajuns rapid și au identificat sursa fumului într-un apartament în care locuia o femeie de 86 de ani.

„Intervenția pompierilor a fost necesară după ce locatarii au semnalat un miros puternic de fum, care cuprinsese casa scării de la etajul 4 până la etajul 9, întreaga scară fiind învăluită într-o ceață și miros puternic de ars. Pompierii au ajuns rapid la fața locului și au identificat sursa fumului: într-un apartament, o femeie în vârstă de 86 de ani lăsase mâncare în cuptor și adormise. Datorită promptitudinii intervenției pompierilor, incidentul nu s-a soldat cu pagube, iar femeia este în regulă. Acțiunea s-a încheiat în jurul orei 01:00”, a transmis cititorul Ora de Sibiu.

ISU Sibiu: nu a fost incendiu

Reprezentanții ISU Sibiu au confirmat intervenția, însă au precizat că nu a fost vorba despre un incendiu. Pompierii au fost solicitați după ce pe casa scării s-a simțit un miros puternic de fum.

Potrivit ISU Sibiu, echipajele au constatat că într-un apartament locuia o femeie în vârstă care pusese într-un cuptor, mâncare la încălzit.

Proprietara apartamentului nu a necesitat îngrijiri medicale.