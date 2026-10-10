Cinci centimetri mai la stânga sau mai la dreapta și, spune el, astăzi poate nu ar mai fi fost în viață. Viorel Fleșeriu, un motociclist din Sibiu, a supraviețuit unui accident cumplit pe DN7, în județul Vâlcea, după ce a alunecat pe o pată de ulei și s-a izbit violent de un cap de pod. Au urmat drumuri prin spitale, operații, șuruburi montate la genunchi și dureri pe care le descrie ca fiind insuportabile. Motocicleta a fost distrusă, iar el a rămas cu sechele pe viață. De aproape trei ani, sibianul se judecă cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, încercând să obțină despăgubiri.

O pată de ulei pe asfalt. O fracțiune de secundă în care motocicleta a pierdut aderența. Apoi, un impact violent care i-a schimbat viața.

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Așa a început coșmarul lui Viorel Fleșeriu, un sibian in varsta de 54 de an, pasionat de mersul pe două roți, care a fost la un pas să-și piardă viața pe Valea Oltului.

La finalul lunii octombrie, in 2023, bărbatul circula pe DN7, fără să știe că, în același loc, cu puțin timp înainte, se produsese un alt accident. Pe carosabil rămăsese o pată de ulei, iar motocicleta sa a alunecat.

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▶ Vezi pagina acestui video: La cinci centimetri de moarte pe Valea Oltului: un motociclist din Sibiu a rămas cu sechele pe viață și se judecă de 3 ani pentru despăgubiri — VIDEO

Nu a mai putut evita impactul. Motocicleta a părăsit șoseaua și s-a izbit de un cap de pod, iar sibianul a fost proiectat la distanță.

„Dacă mai cădeam cinci centimetri într-o parte, poate nu mai eram astăzi aici ”Viorel a ajuns lângă celălalt cap de pod, într-un burlan de scurgere a apei. Tocmai locul în care a căzut i-ar fi salvat viața.

Pentru el, acei câțiva centimetri au făcut diferența dintre o tragedie și șansa de a se întoarce acasă.

„Nu am avut timp să reacționez. Motocicleta a alunecat și m-am trezit aruncat de pe ea. Am avut un noroc incredibil că am căzut exact în acel loc. Dacă eram cu cinci centimetri mai la stânga sau mai la dreapta, poate nu mai eram astăzi aici. Sunt lucruri pe care nu le uiți niciodată”, spune Viorel

A supraviețuit, însă ceea ce a urmat a fost o luptă lungă și dureroasă.

Operații, șuruburi la genunchi și dureri insuportabile

După accident, viața sibianului s-a mutat, pentru o perioadă, între spitale, medici și tratamente. A trecut prin mai multe intervenții chirurgicale, iar medicii au fost nevoiți să îi monteze șuruburi la genunchi.

Recuperarea nu a fost deloc ușoară. Durerile au continuat, iar urmările accidentului îl afectează și acum, la aproape trei ani de la impact.

„Am umblat prin spitale, am trecut prin operații, am șuruburi la genunchi și am avut dureri insuportabile. Nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva. Motocicleta a fost distrusă, dar fierul se poate înlocui. Sănătatea nu ți-o mai dă nimeni înapoi. Eu am rămas cu sechele pe care o să le duc toată viața” spune sibianul

Pentru Viorel, accidentul nu s-a încheiat atunci când a ieșit din spital. Consecințele fizice au rămas, iar pagubele materiale nu au fost recuperate.

De aproape trei ani se judecă pentru despăgubiri

Sibianul a decis să își caute dreptatea în instanță și a deschis un proces împotriva Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

De aproape trei ani, încearcă să obțină despăgubiri pentru prejudiciul suferit. Susține că reprezentanții companiei nu s-au prezentat la niciuna dintre înfățișările de până acum.

„Au trecut aproape trei ani și eu tot prin tribunale umblu. Am rămas cu motocicleta distrusă, cu sănătatea afectată și cu paguba. Mă judec cu cei de la drumuri, dar până acum nu am recuperat nimic. Eu am fost cel care a suferit, eu am trecut prin operații și eu suport consecințele în fiecare zi” a mai adaugat barbatul.

„Când ieși pe două roți, trebuie să fii atent și pentru ceilalți”

După tot ce a trăit, Viorel vorbește și despre pericolele la care sunt expuși motocicliștii pe drumurile din România.

Consideră că una dintre cele mai mari probleme este lipsa educației rutiere și spune că, atunci când urci pe motocicletă, nu este suficient să respecți tu regulile. Trebuie să anticipezi și greșelile celorlalți.

„În România nu există suficientă educație rutieră. Când ieși din curte pe două roți, trebuie să fii atent nu doar pentru tine, ci și pentru ceilalți participanți la trafic. Trebuie să te gândești permanent că cineva poate face o greșeală sau că pe drum poate apărea un pericol. Pe motocicletă nu ai caroserie în jurul tău. Orice greșeală te poate costa viața.” a mai declarat Viorel.

A scăpat cu viață, dar accidentul îl urmărește și astăzi

La aproape trei ani de la accident, Viorel Fleșeriu continuă să trăiască cu urmările unei clipe în care nu a mai putut controla motocicleta.

În timp ce procesul pentru despăgubiri merge mai departe, bărbatul încearcă să își continue viața cu problemele de sănătate rămase după impact.

Motocicleta distrusă poate fi înlocuită. Banii pierduți ar putea fi recuperați. Dar operațiile, durerile și sechelele nu pot fi șterse printr-o hotărâre judecătorească.

Pentru sibian, cei cinci centimetri care l-au despărțit de o posibilă tragedie au însemnat șansa de a supraviețui. Acum, după aproape trei ani, încă așteaptă să se încheie și lupta pentru despăgubiri.