Medici oncologi de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu au participat la Congresul Societății Naționale de Oncologie Medicală din România (SNOMR), desfășurat la Poiana Brașov, anunță unitatea.

Evenimentul a fost dedicat celor mai recente progrese în diagnosticul și tratamentul cancerului. Spitalul spune că participarea la congres înseamnă dezvoltare profesională continuă, schimb de experiență și integrarea noutăților științifice în practica oncologică.

În cadrul congresului a avut loc și Crosul SNOMR, o acțiune care promovează mișcarea, prevenția cancerului și solidaritatea cu pacienții oncologici. Spitalul din Sibiu a fost reprezentat de două tinere medici: dr. Paulina Valicec, medic specialist, și dr. Daniela Artiomov, medic rezident în anul IV.

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Potrivit spitalului, prin participarea la cros cele două doctorițe au transmis un mesaj despre importanța unui stil de viață sănătos, a prevenției și a implicării active în lupta împotriva cancerului.