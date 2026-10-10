Sâmbătă, la Șura Culturală Gușterița din Sibiu, vizitatorii se adunau în fața cuștilor cu pisici, iar la masa de alături copiii pictau căsuțe de carton. Asociația PAN a organizat ZAPP#6, a șasea ediție a Zilei Adopției Pisicilor PAN, între orele 10:30 și 17:30, cu intrare liberă. O voluntară a asociației a povestit, pentru Ora de Sibiu, cum au ajuns pisicile la adăpost și ce s-a întâmplat cu unele dintre ele după adopție.

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▶ Vezi pagina acestui video: Motanul cu diabet care a așteptat cinci ani o familie și alte povești de la ZAPP 6, la Sibiu — VIDEO

Două surori adoptate, apoi readuse de pe stradă

Una dintre poveștile rămase în amintirea voluntarilor începe la prima ediție a evenimentului.

Imagine de la ZAPP#6, la Șura Culturală Gușterița

„La primul ZAPP, o pisică a fost adoptată împreună cu surioara ei. Din nefericire, peste câteva luni am văzut anunțuri postate cu ele pe stradă. Acest lucru ne-a întristat, dar le-am prins și le-am readus la adăpost. Erau speriate după lunile petrecute pe stradă, așa că le-am reîmblânzit, iar mai apoi le-am găsit o casă nouă, unde să fie fericite”, a povestit voluntara.

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Motanul care a așteptat trei ZAPP-uri

Un alt caz este al unui motan care a petrecut cinci ani în adăpost. Suferea de diabet, iar găsirea unei familii a fost mai dificilă, pentru că potențialii adoptatori căutau o pisică ce nu necesita atât de multă îngrijire.

„După trei ZAPP-uri nereușite, l-a luat cineva, iar acum este fericit și dolofan. Deși încă are diabet, cu medicația potrivită este bine”, a spus voluntara.

Pisici sperioase, devenite iubitoare

Ce au trăit pisicile înainte să ajungă la adăpost nu se știe întotdeauna. Majoritatea au fost găsite pe stradă de oameni care au scris apoi asociației, a explicat voluntara.

„Majoritatea pisicilor au fost găsite de oameni pe stradă, care apoi ne-au scris. Mai avem mămici cu pui, iar puii cresc în adăpost. Recent, am preluat 35 de pisici din Iași, care au trăit în condiții mai grele.”

Comportamentul lor le oferă voluntarilor indicii despre trecut:

„Unele pisici sunt mai sperioase, de unde putem deduce că au trăit într-un mediu în care le-a fost frică. Altele sunt blânde și bănuim că le-a pierdut cineva. Când găsim pisicuțe adulte, întrebăm dacă nu le-a pierdut cineva, dar, din păcate, nu ni s-a întâmplat să ne contacteze cineva.”

Una dintre pisicile din adăpostul PAN, la ZAPP#6

Odată ajunse în adăpost, pisicile se schimbă. Potrivit voluntarei, puii născuți aici își formează personalitatea după felul în care îi văd pe oameni, iar fiecare pisică își alege voluntarii preferați.

„Contează mult cum te comporți cu ele. Am avut pisici care erau foarte sperioase, iar acum sunt iubitoare”, a spus voluntara.

O pisică gri, în brațele unei tinere, la ZAPP#6

Pisica aleasă după o chimie

Nu toate adopțiile pornesc de la aspect sau de la vârstă. O mamă venită la eveniment împreună cu copiii ei a povestit că a ales pisica pe care urma să o adopte după ce a simțit că există o chimie între ele. Copiii și-au ales, la rândul lor, o altă pisică, așa că familia a plecat de la eveniment cu două noi membre.

Limonadă caldă și căsuțe de carton pentru pisicile străzii

Poveștile pisicilor s-au împletit cu un program pentru toată familia: tombolă, bazar handmade caritabil, târg de cărți pentru copii, pictură pe față, un colț de povești despre pisici și alte animale, limonadă caldă și brioșe pregătite de voluntari. De la ora 13:00 era programat un concert live cu Natty & Micky, iar organizatorii îi îndemnaseră pe vizitatori să vină costumați în animalul lor preferat.

Căsuță de carton făcută la atelierul pentru copii

La atelierul „O căsuță cartonată. Pentru o pisică de pe stradă”, cei mici au construit și au pictat, pentru 15 lei, căsuțe din carton pentru animalele fără stăpân. Orașul are deja astfel de adăposturi: în martie, Asociația PAN anunța că a instalat șapte adăposturi pentru pisicile fără stăpân și vrea să le dubleze numărul, după ce prima căsuță pentru pisicile străzii fusese montată în ianuarie, în cartierul Vasile Aron.

Adopțiile de la PAN se fac pe bază de contract, după o discuție cu viitorii adoptatori, iar cine nu poate lua o pisică acasă poate opta pentru adopția la distanță, potrivit explicațiilor primite de la asociație anul trecut. La ediția din 2024, șapte pisici și-au găsit stăpâni, dintre care trei prin adopție la distanță. La ediția din 2025, adăpostul avea aproximativ 40 de pisici, iar în jur de 30 au fost aduse la Șura Culturală.