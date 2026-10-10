Pe scurt: Turcia introduce restricții dure pentru copiii sub 15 ani pe rețelele sociale, invocând riscuri precum dependența și hărțuirea online.

Turcia a adoptat o interdicție privind accesul la rețelele sociale pentru minorii cu vârsta sub 15 ani, potrivit Economica.net.

Noile reglementări obligă furnizorii de rețele sociale să aplice măsuri tehnice și administrative, inclusiv verificarea vârstei utilizatorilor, pentru a se asigura că prevederile sunt respectate.

Textul oficial publicat de autorități precizează că „nu poate fi oferit niciun serviciu care ar putea produce un efect de dependență la copii”. Aceste măsuri vin pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de riscurile la care sunt expuși copiii și adolescenții în mediul online, precum dependența de ecran, lipsa somnului, hărțuirea online sau tulburările alimentare.

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Turcia se alătură astfel altor state care au introdus restricții pentru protecția minorilor pe internet, în timp ce în alte țări problema este încă în analiză. În Europa, Uniunea Europeană pregătește măsuri similare privind restricțiile de vârstă pentru rețelele sociale.

În Turcia, această limită de vârstă se adaugă altor restricții privind libertatea de exprimare, inclusiv pentru minoritățile sexuale, presă sau domeniul politic, după cum notează AFP. În ultimele săptămâni, numeroase conturi de pe rețelele sociale au fost blocate în această țară.