Pe scurt: Parfumuri, haine și accesorii de lux au fost cumpărate din bugetul ANM, potrivit unui control al Ministerului Mediului. Diana Buzoianu cere demisia conducerii și sesizează Parchetul.

Un control al Ministerului Mediului la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a scos la iveală că unul dintre cardurile instituției a fost folosit pentru achiziționarea unor produse de lux, printre care parfumuri, rochii, poșete, cosmetice, pantofi cu toc și un sutien cu preț de peste 1.000 de lei.

Potrivit Știrile Pro TV, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat sâmbătă, 10 octombrie 2026, cifre care arată că, în 2025 și 2026, ANM a cheltuit sute de mii de lei pentru astfel de bunuri.

Buzoianu a anunțat că va sesiza Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a cerut demisia conducerii ANM, avertizând că, dacă acest lucru nu se va întâmpla, luni, 12 octombrie 2026, va convoca o ședință pentru a decide căile legale de urmat.

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Cardurile ANM folosite pentru achiziții de lux: parfumuri, haine, lenjerie și decorațiuni

Ministrul interimar a detaliat pe rețelele de socializare că, în urma controlului lansat în urmă cu câteva săptămâni, s-a descoperit că cinci carduri ale instituției au fost folosite pentru a cumpăra din bani publici lenjerie intimă de lux, produse de machiaj, haine și poșete. Diana Buzoianu a publicat imagini cu modelele de bunuri achiziționate de pe aceste carduri.

Potrivit datelor prezentate, în anul 2025, din contul ANM au fost cumpărate bluze corp, pantaloni, șosete, colanți, lenjerie de corp, pijamale și accesorii de lux în valoare totală de 85.290 lei, parfumuri în valoare totală de 119.750 lei, produse cosmetice de 11.666 lei, odorizante de cameră de 38.687 lei și decorațiuni pentru cameră, baie sau bucătărie de 30.052 lei. De asemenea, au fost achiziționate două ghivece ornamentale în valoare totală de 6.381 lei.

În 2026, controlul a identificat achiziții de articole vestimentare și accesorii de lux în valoare totală de 103.143 lei, articole vestimentare de 8.742 lei, parfumuri de 12.619 lei, produse cosmetice de 14.216 lei și odorizante de cameră de 4.311 lei.

Diana Buzoianu anunță sesizarea Parchetului și cere demisia conducerii ANM

„Vom trimite acest raport la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Am primit mai multe sesizări care au stat la baza cererii de a fi realizat acest control în cadrul ANM, dar nu mi-aș fi putut imagina niciodată că asemenea aberații și o asemenea bătaie de joc pe banii publici ar putea fi descoperită în urma oricărui control. În aceste condiții, având în vedere că aceste aspecte sunt doar o mică parte din descoperirile corpului de control, în orice stat normal conducerea ANM ar trebui să își dea astăzi demisia. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, luni vom convoca de urgență o ședință cu echipa juridică din Ministerul Mediului pentru a analiza toate căile legale pe care le putem urma”, a declarat Diana Buzoianu.

Controlul Ministerului Mediului vine după ce au fost primite mai multe sesizări privind modul în care sunt cheltuiți banii publici la ANM. Sumele cheltuite pentru parfumuri și articole de lux depășesc 100.000 de lei anual, iar lista bunurilor achiziționate include și decorațiuni scumpe sau accesorii vestimentare de la branduri de lux.

În urmă cu aproximativ o lună, autoritățile au descoperit și un caz de haine și parfumuri contrafăcute aduse în România, ceea ce ridică semne de întrebare suplimentare privind controlul achizițiilor de astfel de produse.