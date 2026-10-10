Pompieri din Sibiu au fost trimiși sâmbătă în sprijinul echipajelor din Vâlcea, la un incendiu izbucnit la acoperișul unei clădiri din incinta unei foste unități militare din localitatea Vlădești. Dispozitivul de intervenție a ajuns la peste 70 de pompieri militari și 20 de mijloace tehnice, cu forțe și din județele Argeș și Olt.

Potrivit ISU Vâlcea, nu mai există pericol ca flăcările să se extindă la clădirile din apropiere. Clădirea afectată are parter și două etaje, iar focul se manifestă doar în partea superioară a construcției. „Până în acest moment nu au fost identificate victime”, au precizat reprezentanții inspectoratului.

Primii au intervenit pompierii vâlceni, de la Detașamentele de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Drăgășani, de la Stația de Pompieri Brezoi și de la Punctul de lucru Bunești. Mediafax a relatat că, în prima fază, la intervenție participau peste 50 de pompieri militari și 17 mijloace tehnice, dintre care trei ale ISU Argeș, iar forțe de la inspectoratele din Sibiu și Olt urmau să ajungă la fața locului.

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Potrivit Agerpres, incendiul a fost localizat, iar pompierii acționează în continuare pentru lichidarea lui. Echipajele trimise în sprijin din județele Sibiu, Argeș și Olt au însumat patru autospeciale de stingere cu apă și spumă și două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, iar dispozitivul a ajuns la 72 de pompieri militari și 20 de autospeciale.

Cauza incendiului nu era cunoscută la ultima informare, transmisă de Radio România la ora 20:41.