Pe scurt: Seismul puternic din Panama a fost resimțit timp de un minut și a generat peste o sută de replici. Mărturiile localnicilor descriu scene de panică și pagube importante.

Un cutremur cu magnitudinea de 7,7 a lovit Panama, provocând panică și pagube semnificative în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit Știrile Pro TV, bilanțul provizoriu indică cel puțin 27 de răniți, fără decese raportate până la acest moment.

Seismul a avut epicentrul în centrul țării și a fost resimțit timp de aproximativ un minut în întreaga Panama, care are o populație de 4,5 milioane de locuitori. Mai multe clădiri s-au prăbușit, iar drumuri au fost distruse, în special în orașe precum Penonome, din provincia Cocle, și în satul pescăresc Santa Catalina, din provincia Veraguas.

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Jurnaliștii AFP au relatat că o catedrală a fost avariată în Penonome, iar în Tonosi, localitate cu 9.000 de locuitori, orașul a fost izolat pe cale terestră, potrivit ministrului Sănătății, Fernando Boyd.

„A fost oribil, nu am mai trăit niciodată aşa ceva. Fiica mea a fost blocată la şcoală. Slavă Domnului că suntem bine”, a povestit Juana Alveo, casieriță din Penonome

Luis Poveda, muncitor la o fabrică din Santiago de Veraguas, a declarat: „Sunt în stare de şoc şi nu am putut ajunge la familia mea”.

Ariel Apolayo, profesor în vârstă de 46 de ani, a spus: „A fost o nebunie. Am crezut că (seismul) a fost minor, dar apoi a devenit din ce în ce mai puternic. Automobilele se legănau”.

Pagube în infrastructură și măsuri de urgență luate de autorități

Potrivit oficialilor de protecție civilă, cutremurul a avariat locuințe, școli, spitale, biserici, clădiri administrative, poduri și drumuri. Rene Garcia, șeful Centrului de Operațiuni de Urgență, a precizat că nu au existat decese raportate până acum. Ministerul Educației a decis suspendarea cursurilor în urma seismului.

Autoritățile Canalului Panama au anunțat că această cale navigabilă, esențială pentru comerțul maritim global, funcționează normal, însă echipe specializate inspectează instalațiile.

Aeroportul Internațional Tocumen, unul dintre cele mai importante noduri aeriene din America Latină, a fost închis temporar, iar mai multe zboruri au fost deviate către alte aeroporturi, potrivit autorității aviației civile.

„Ne confruntăm cu un dezastru major”, a declarat un oficial, referindu-se la drumurile care s-au „prăbușit complet” în zonele cele mai afectate.

Cutremurul a fost resimțit și în Costa Rica, iar replicile au continuat

Seismul a fost puternic și în capitala Ciudad de Panama, unde mii de oameni au fugit din clădiri. Salomon Andion, în vârstă de 46 de ani, a povestit:

„Mi-a fost frică pentru că zguduitura a fost foarte puternică şi lungă. Obiecte foarte grele, precum comode, patul şi toate ustensilele de bucătărie, s-au mişcat, iar animalele erau foarte agitate”.

El a spus că a părăsit clădirea cu 15 etaje pentru a doua oară din cauza replicilor.

Peste o sută de replici au avut loc după cutremurul principal, care a fost resimțit și în țara vecină, Costa Rica. Președinții Columbiei, Ecuadorului și Guatemalei și-au exprimat solidaritatea cu Panama și au anunțat că sunt pregătiți să trimită ajutoare dacă va fi nevoie.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a transmis pe X că Statele Unite sunt „alături de poporul panamez” și mobilizează „resurse și personal” la cererea autorităților din Panama.

Acest cutremur vine după mai multe seisme devastatoare în America Latină în ultimele luni, inclusiv unul în Venezuela în iunie și altul în vestul Columbiei în august, potrivit AFP. Pentru detalii despre seismul din ziua precedentă, consultați și Cutremur de peste 7 grade în Panama: clădiri prăbușite, drumuri crăpate și alertă de tsunami / VIDEO.