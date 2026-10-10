Pe scurt:
Bursa Locurilor de Muncă din Sibiu a evidențiat problemele companiilor care nu găsesc angajați calificați. Raluca Turcan propune soluții pentru eficientizarea procedurilor.
Bursa Locurilor de Muncă organizată la Sibiu a pus în evidență dificultățile cu care se confruntă companiile în găsirea de angajați cu pregătire medie și calificare bună.
Potrivit Deputatului de Sibiu, Raluca Turcan, la ediția din acest an au fost disponibile peste 430 de locuri de muncă, însă s-a remarcat un dezechilibru tot mai accentuat între cerere și ofertă pentru posturile care necesită nivel mediu de pregătire și calificare.
„Sunt companii care nu-și ating potențialul din această cauză, iar lipsa unei strategii naționale în această direcție mă îngrijorează”, a transmis Raluca Turcan, subliniind că lipsa forței de muncă mediu calificată afectează direct dezvoltarea firmelor.
Raluca Turcan a mai precizat că procedura de autorizare a programelor furnizorilor de formare profesională ar trebui să fie adaptată la dinamica actuală a pieței muncii, pentru a răspunde rapid nevoilor angajatorilor și ale celor care caută un loc de muncă.
Ea a propus crearea unui spațiu comun de dialog între Autoritatea Națională pentru Calificări, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, pentru eficientizarea procedurilor.
Un alt aspect semnalat de Raluca Turcan este funcționarea platformei guvernamentale workinromania.gov.ro, prin care statul gestionează accesul lucrătorilor străini pe piața muncii. Ea a afirmat că platforma funcționează greoi, iar întârzierile afectează companiile din România.
Raluca Turcan a concluzionat că este nevoie de mai multă seriozitate în abordarea politicilor din domeniul muncii și a transmis că are această așteptare de la orice ministru desemnat al Muncii.
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