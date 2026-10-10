Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului” a publicat sâmbătă, 10 octombrie, un reel cu o suită de jocuri populare din Valea Hârtibaciului.
Jocurile sunt interpretate de Junii Sibiului, iar ansamblul le descrie drept o suită „cu ritm, energie” și cu un farmec specific zonei. În mesajul care însoțește înregistrarea, artiștii spun că jocul nu înseamnă doar pași și muzică, ci „trăire”.
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