CSC Șelimbăr a pierdut sâmbătă pe ”Municipal”, 0-1 cu Unirea Slobozia și rămâne fără victorie pe teren propriu în acest sezon din Liga 2.

La prima apariție pe ”Municipal”, călăreții roșii au avut un start ezitant în meciul cu Slobozia, unul foarte important în lupta pentru evitarea retrogradării.

Foto: Adrian David

Unirea a deschis scorul încă din minutul 8, când Bobal a reluat în plasă, din apropiere, după o centrare venită din flancul stâng.

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Foto: Adrian David

După primirea golului, Șelimbăr insistă mai mult în atac, dar șuturile lui Bucuroiu sau Oroian nu își ating ținta.

Foto: Adrian David

La pauză, oaspeții au fost în avantaj pe ”Municipal”: 0-1. Și în partea secundă, sibienii au căutat egalarea, dar nu au avut luciditate în prejma careului advers.

Foto: Adrian David

Şelimbăr a ratat o ocazie mare cu un sfert de oră înainte de final, când Şerban, din 11 metri, trage pe lângă poartă.

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▶ Vezi pagina acestui video: Șelimbăr pierde pe ”Municipal” cu Slobozia: călăreții roșii rămân fără victorie acasă — VIDEO

Echipa lui Eugen Beza a presat pe final, dar nu a găsit calea spre gol. În prelungiri, Şerban trimite peste transversală dintr-o lovitură liberă de la 20 de metri și irosește ultima mare ocazie a sibienilor.

Foto: Adrian David

Slobozia s-a impus pe ”Municipal” cu 1-0 și Șelimbăr se afundă tot mai mult în subsolul clasamentului.

Foto: Adrian David

Echipa șelimbăreană suferă teribil în meciurile de pe teren propriu, în care nu a reușit nicio victorie în acest sezon.

Foto: Adrian David

CSC ȘELIMBĂR: Brănescu – T. Ivan, Giafer (Monea 83), Natea, Oroian – Al. Luca (A.Șerban 72), Boboc – D. Benzar (Iancu 53), P. Petrescu (Cocoș 72), Kilehorn (Toader 72) – Bucuroiu. Antrenor: Eugen Beza

Foto: Adrian David