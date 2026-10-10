Senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu a participat la Festivalul Egalității de Gen, organizat la Sibiu de Asociația A.L.E.G., unde a vorbit despre proiectele sale legislative privind sănătatea reproducerii și drepturile femeilor.

Potrivit parlamentarei, principalul subiect discutat a fost proiectul de modificare a legii privind drepturile pacientului, care ar acorda femeilor aflate în maternitate o serie de drepturi, inclusiv dreptul la un însoțitor.

Ea susține că respectarea demnității și a intimității mamelor pe perioada travaliului și a nașterii este esențială și spune că își dorește ca toate femeile din România să aibă parte de „o naștere cu blândețe”. Ruxandra Cibu Deaconu a propus schimbarea legii în acest sens încă din mai.

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Senatoarea a spus că legea ar trebui să poată fi aplicată imediat după promulgare și că faptul că la maternitatea din Sibiu există deja camere individuale, așa cum cere proiectul, este un avantaj.

Moașele și consultul psihologic de la 16 ani

Ruxandra Cibu Deaconu a vorbit și despre alte proiecte la care lucrează. Unul vizează readucerea moașelor în sistemul medical, iar altul ar permite tinerilor care au împlinit 16 ani să consulte un psiholog fără acordul părinților.

Ca argument, ea invocă numărul mare de fete minore care rămân însărcinate și ajung să devină mame „înainte de a înțelege bine ce se întâmplă cu ele”.

Senatoarea spune că este important să găsească sprijin la toate partidele politice, pentru că „sănătatea femeilor nu are culoare politică”.