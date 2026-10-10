Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu marchează sâmbătă, 10 octombrie, Ziua Mondială a Sănătății Mintale, printr-un mesaj al conducerii despre combaterea stigmatizării și despre importanța cererii de ajutor la timp.

Potrivit spitalului, ziua este dedicată creșterii gradului de conștientizare asupra importanței sănătății mintale și combaterii stigmatizării persoanelor care trec prin dificultăți emoționale sau tulburări psihice. Unitatea susține că accesul la sprijin și la servicii medicale de specialitate trebuie privit cu aceeași normalitate ca orice altă problemă de sănătate.

Managerul spitalului, jr. Robert Fotache, le transmite celor care trec printr-o perioadă dificilă: „nu sunteți singuri și este important să cereți ajutor atunci când aveți nevoie”.

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El spune că sănătatea nu înseamnă doar absența unei boli fizice, ci și echilibru emoțional, siguranță și sprijin, și că problemele de sănătate mintală trebuie discutate fără rușine și fără prejudecăți.

Directorul medical, dr. Dragoș Popescu, arată că suferința psihică este uneori mai puțin vizibilă decât o afecțiune fizică, dar impactul ei asupra vieții pacientului poate fi la fel de important. Un diagnostic, o boală prelungită, durerea, stresul, izolarea sau schimbările majore din viață pot afecta echilibrul psihic.

„Nu amânați să cereți ajutor atunci când simțiți că nu mai puteți face față singuri”, este mesajul lui pentru pacienți, care adaugă că intervenția medicală la timp poate face diferența.

Directorul de îngrijiri medicale, Laurențiu Ghinoiu, spune că personalul medical este aproape de pacienți și de familiile lor și vede nu doar boala, ci și emoțiile și temerile. În opinia lui, îngrijirea înseamnă „să asculți, să înțelegi, să încurajezi”.

Mesajul spitalului pentru comunitate

Spitalul mai arată că o persoană care trece prin anxietate, depresie, stres sever sau o altă problemă de sănătate mintală are nevoie, înainte de toate, să fie ascultată și înțeleasă. Sprijinul familiei și al celor apropiați, alături de accesul la ajutor medical specializat, pot fi pași importanți către recuperare, potrivit unității.