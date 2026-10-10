Pe scurt: Lotul 1 al A0 Nord avansează rapid, dar deschiderea completă depinde de vreme. Conexiunea cu A1 ar putea fi gata abia în 2027.

Lucrările pe lotul 1 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord, între Joița și Corbeanca, au ajuns la un stadiu fizic de 82%.

Până la sfârșitul anului 2026 ar putea fi asigurate descărcările în drumurile naționale DN1A și DN7, însă conexiunea cu autostrada A1 are șanse mai mari să fie finalizată în 2027, potrivit AGERPRES.

Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a precizat că antreprenorii au dat asigurări că fac toate eforturile pentru a finaliza lotul 1 al A0 Nord, cu o lungime de 17,5 kilometri, până la finalul acestui an. Totuși, el a subliniat că atingerea acestui obiectiv depinde în mare măsură de condițiile meteorologice din următoarele luni.

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„Atingerea acestui obiectiv va depinde însă în foarte mare măsură de condițiile meteorologice din următoarele luni. Ca atare, evaluarea realistă mă face să iau în calcul ca, până la finalul anului 2026, să fie asigurate descărcările în DN1A și în DN7. Conexiunea cu A1 are însă șanse mai mari să fie definitivată anul viitor, în termenul contractual (aprilie 2027)”, a declarat Cristian Pistol

Pe șantierul lotului 1 al A0 Nord, asocierea româno-italiană Retter – Pizzarotti este mobilizată cu aproximativ 780 de muncitori, operatori de utilaje și personal tehnic, precum și cu peste 370 de utilaje.

În această perioadă se execută lucrări de asfaltare și umplutură, amenajarea spațiilor de servicii, realizarea marcajelor, instalarea parapetelor metalice de protecție și a semnalizării rutiere, precum și montarea sistemelor inteligente de transport (ITS).

Directorul CNAIR a menționat că, în urma celei mai recente verificări în șantier, s-a constatat că sectorul de autostradă dintre Corbeanca și Buftea nu este încă pregătit tehnic pentru deschiderea circulației prin descărcarea în DN1A.

„Prefer să spun acum ce este realist decât să promit ceva ce depinde de vreme. Deschidem fiecare sector atunci când este complet și sigur”, a subliniat Pistol.

Lotul 1 al A0 Nord are o lungime de 17,5 kilometri, iar valoarea contractului este de 815,07 milioane de lei, fără TVA. Finanțarea lucrărilor este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Progresul pe acest tronson al Autostrăzii Bucureștiului este urmărit cu interes, având în vedere importanța conexiunii cu autostrada A1 și descărcările în DN1A și DN7 pentru fluidizarea traficului în zona Capitalei. Pentru comparație, și alte proiecte majore de infrastructură rutieră, precum Autostrada Sibiu–Pitești, înregistrează avansuri semnificative pe anumite loturi.