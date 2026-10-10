Un urs a fost văzut sâmbătă în Cisnădie, în zona bazinelor de apă de pe strada Cetății, iar o echipă a Poliției Locale a securizat zona până când animalul a fost alungat în pădure, potrivit paginii Info Sibiu Cisnădie. Nu au fost raportate victime.

Apel la 112 și intervenția autorităților

Informația a fost publicată într-o postare video a paginii Info Sibiu Cisnădie. Potrivit acesteia, mai mulți localnici au sunat la numărul unic de urgență 112 după ce au observat animalul, iar reacția a fost promptă.

O echipă a Poliției Locale a ajuns rapid la fața locului și a securizat zona, astfel încât nimeni să nu fie pus în pericol. Specialiștii care au intervenit au reușit să alunge ursul înapoi în habitatul său natural, mai arată sursa. „Nimeni nu a fost rănit”, se precizează în postare.

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În clipul publicat, ursul se vede pe trunchiul unui copac, la marginea zonei împădurite. Postarea nu a fost însoțită de o informare oficială a autorităților.

Recomandările pentru cisnădieni

Autorii paginii îi îndeamnă pe localnici să rămână vigilenți, să evite zona dacă mai există alerte și să nu încerce să se apropie de animal pentru fotografii sau selfie-uri.

Nu e prima apariție a unui urs în oraș

Prezența urșilor în Cisnădie a fost semnalată și în primăvară. În mai, localnicii s-au arătat îngrijorați după ce un urs a fost văzut din nou pe străzile orașului, iar a doua zi un animal a fost observat la ieșirea spre Tocile. Primarul Mircea Orlățan spunea atunci că „este o problemă destul de mare”.