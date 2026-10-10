Pe scurt: Vremea se schimbă radical: ploi în toată țara, ninsori la munte și vânt cu rafale de până la 90 km/h, potrivit ANM.

Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă, 10 octombrie 2026, o informare meteorologică valabilă de duminică, 11 octombrie, până marți, 13 octombrie, la ora 10. În acest interval, ploile se vor extinde în cea mai mare parte a țării, iar la munte sunt așteptate lapoviță, ninsoare și rafale puternice de vânt.

Duminică, precipitațiile vor avansa dinspre vest și vor cuprinde treptat majoritatea regiunilor. Luni, ploile se vor concentra în special în jumătatea de sud-est a țării. Cantitățile de apă vor ajunge în general la 15-20 l/mp, iar izolat vor putea depăși 30 l/mp.

Meteorologii anunță și intensificări ale vântului, cu rafale de 45-50 km/h, mai ales în est și sud-est. La altitudini mari, în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, vitezele pot ajunge la 70-90 km/h.

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Transilvania și județul Sibiu

În Transilvania, vremea intră într-un proces de răcire față de prima parte a lunii. Prognoza regională publicată de ANM arată că maximele coboară spre 18-19 grade în jurul datei de 11 octombrie, după zile în care temperaturile au fost mai ridicate. Ploile sunt așteptate în special în jurul datei de 10-11 octombrie și pot reapărea și în săptămâna următoare. AGERPRES

Pentru județul Sibiu, aflat în regiunea Transilvania Sud, vremea va fi mai închisă și mai rece, cu perioade de ploaie. În zonele montane înalte, inclusiv în masivele din sudul județului, precipitațiile se pot transforma în lapoviță și ninsoare.

Banat și Crișana

În vestul țării, în Banat și Crișana, ploile vor apărea odată cu pătrunderea sistemului atmosferic dinspre vest. Prognoza pentru perioada 5-18 octombrie indica deja ploi locale în jurul datei de 11 octombrie și o răcire față de primele zile ale lunii. Maximele coboară spre 20-21 de grade, după valori de 25-28 de grade la începutul intervalului.

Precipitațiile din vest vor deschide practic episodul de vreme instabilă care se va extinde apoi către centrul și estul țării.

Maramureș

În Maramureș, vremea va fi mai rece decât la începutul lunii, cu maxime în jur de 18-20 de grade. Și aici sunt estimate ploi în jurul datei de 11 octombrie, după care precipitațiile pot reveni și în cursul săptămânii următoare.

Moldova

În Moldova, ploile vor deveni mai probabile după 10 octombrie. Valorile termice vor scădea, iar maximele se vor situa în jur de 19-20 de grade în jurul datei de 11 octombrie. În estul regiunii, vântul poate avea intensificări temporare.

În zonele mai expuse, rafalele pot ajunge la 45-50 km/h.

Muntenia

În Muntenia, probabilitatea pentru ploi este ridicată în intervalul 10-11 octombrie. După o perioadă mai caldă, cu maxime care au urcat până spre 26 de grade, temperaturile se vor reduce și vor ajunge în jur de 22 de grade.

Luni, această regiune va fi printre cele mai expuse precipitațiilor, deoarece ploile vor fi mai persistente în jumătatea de sud-est a țării.

Oltenia

În Oltenia, vremea s-a răcit deja față de zilele precedente, iar probabilitatea pentru ploi crește în intervalul 10-11 octombrie. Pentru a doua parte a perioadei, maximele sunt estimate în jurul valorii de 22 de grade.

Ploile pot reveni și la mijlocul lunii.

Dobrogea

În Dobrogea, vremea va deveni mai instabilă începând de luni, când precipitațiile vor fi mai frecvente în sud-estul țării. Regiunea va fi expusă și intensificărilor vântului, cu rafale care pot ajunge la 45-50 km/h.

Prognozele anterioare indicau temperaturi maxime în jur de 22 de grade pentru această perioadă.

La munte vin lapovița și ninsoarea

Cea mai importantă schimbare va fi în zona montană. Luni, la altitudini de peste 1.500 de metri, în special în Carpații Meridionali, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

La altitudini mari, vântul va sufla puternic, cu rafale de 70-90 km/h în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. În aceste condiții, zăpada poate fi viscolită, iar vizibilitatea poate scădea temporar.

Prognoza ANM pentru perioada 5-18 octombrie indica deja o răcire la munte, cu maxime care coboară de la 15-16 grade spre aproximativ 10-11 grade în jurul datei de 10-11 octombrie.

Ploile rămân peste normal și după 12 octombrie în sud

Tendința pentru următoarele patru săptămâni arată că, între 12 și 19 octombrie, temperaturile se vor menține în general apropiate de normal, însă precipitațiile vor fi peste mediile perioadei în regiunile extracarpatice și local în centru, mai ales în sudul României. În vest și nord-vest sunt estimate cantități mai reduse decât cele normale.

Pentru intervalele următoare, până pe 9 noiembrie, ANM estimează temperaturi și precipitații în general apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă.