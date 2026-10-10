Pe scurt: Circuitul „Soarele din farfurie” aduce la Muzeul Astra ateliere de olărit, desen, scriere creativă și gastronomie, cu participarea meșterilor din Horezu.

Muzeul Astra a inaugurat sâmbătă, 10 octombrie 2026, circuitul expozițional „Soarele din farfurie” în Sectorul Olărit din Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, potrivit Muzeului Astra.

Evenimentul are loc în casele de olar din Horezu și în curtea casei vechi de olar din Găleșoaia, iar activitățile se desfășoară până duminică, 11 octombrie 2026, între orele 10:00 și 16:00.

Ateliere de olărit, acuarelă, desen și gastronomie pentru vizitatori

Programul atelierelor include, atât sâmbătă, cât și duminică, sesiuni de olărit, acuarelă, desen în creion și scriere creativă. Sâmbătă, vizitatorii pot participa și la ateliere gastronomice, iar duminică sunt organizate ateliere de prelucrare a lemnului.

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Meșteri din satul Olari, specializați în modelarea vaselor de Horezu, sunt prezenți pentru a face demonstrații de modelaj liber și decorare. Atelierele de olărit și de prelucrare a lemnului prezintă tehnica realizării roților de olar tradiționale, instrumentarul de olărit de la Horezu și diverse obiecte de uz gospodăresc.

Proiectul „Stăpânii lutului” finanțat de Administrația Fondului Cultural Național

Circuitul face parte din proiectul cultural „Stăpânii lutului. Modele de folosire a resurselor, de transmitere a meșteșugului și de adaptare la nevoile pieței contemporane în comunitatea de olari din Horezu”, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) în cadrul Sesiunii II/2026, aria tematică Patrimoniul Cultural Imaterial.

Potrivit organizatorilor, proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția AFCN, iar responsabilitatea pentru conținut și rezultate aparține beneficiarului finanțării.

Programul atelierelor

Sâmbătă, 10 octombrie – duminică, 11 octombrie, orele 10,00–16,00 ateliere de olărit – ateliere de acuarelă – ateliere de desen în creion – ateliere de scriere creativă

Sâmbătă: ateliere de olărit – ateliere de acuarelă – ateliere de desen în creion – ateliere de scriere creativă, ateliere gastronomice.

Duminică: ateliere de olărit – ateliere de acuarelă – ateliere de desen în creion – ateliere de scriere creativă, ateliere de prelucrare a lemnului