Autoritățile din Polonia au convocat duminică, 11 octombrie, o reuniune de urgență a agențiilor de securitate, după ce poliția ar fi primit informații despre posibile tentative de asasinat împotriva premierului Donald Tusk și a ministrului Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, potrivit Radio România și Agerpres.

Anunțul a fost făcut pe rețeaua X de Karolina Gałecka, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne. Ea a precizat că ministrul de Interne și ministrul coordonator al serviciilor speciale au dispus inițierea unor măsuri, după informațiile primite de poliție privind o posibilă tentativă de asasinat împotriva premierului, care este și vicepremier, în cazul lui Kosiniak-Kamysz, și ministru al Apărării.

Cine participă la reuniune

La întâlnire vor lua parte responsabilii Centrului Antiterorist și ai Agenției de Securitate Internă (ABW), alături de oficiali din cadrul poliției și al serviciului de protecție a statului. Oficialii nu au dat, până acum, detalii despre natura informațiilor primite sau despre persoanele vizate de eventuale planuri.

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Un context tensionat în Polonia

Polonia nu are un grad ridicat de infracționalitate, comparativ cu alte state occidentale din Uniunea Europeană, dar este puternic polarizată politic și se confruntă cu amenințări de securitate din cauza războiului din vecinătate, în care sprijină Ucraina împotriva Rusiei. Din septembrie, în școli și licee din țară au avut loc mai multe atacuri cu cuțitul comise de tineri, iar Tusk a vorbit joi despre o „cultură a violenței omniprezentă în lume”, care „a ajuns în Polonia”.

Informațiile despre posibilele tentative de asasinat nu au fost confirmate public, iar autoritățile nu le-au pus în legătură cu atacurile din școli.