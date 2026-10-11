Constructorii de pe secțiunea Boița–Cornetu a autostrăzii Sibiu–Pitești pot executa doar aproximativ 45% din lucrările prevăzute în contract, deoarece lipsesc acordul de mediu revizuit și autorizațiile de construire pentru întregul șantier, a anunțat duminică directorul CNAIR, Cristian Pistol.

Documentația stă la ANMAP de două luni

Potrivit lui Pistol, CNAIR a depus documentația necesară la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) pe 12 august 2026, adică acum două luni. Din această cauză, spune el, lucrările sunt concentrate pe tuneluri, viaducte, terasamente și consolidări, doar pe sectoarele pentru care există autorizație de construire.

Adevărul scrie că șeful CNAIR o acuză pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, că nu a emis acordul de mediu revizuit. În citatul transmis de Agerpres, Pistol nu o numește însă pe ministră. Poziția Ministerului Mediului nu era cunoscută la momentul redactării acestui material.

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Revizuirea acordului de mediu era încă din martie principala prioritate a Ministerului Transporturilor pentru 2026 la acest proiect, după cum am relatat atunci, fiind necesară pentru autorizațiile secțiunilor 2 și 3.

Lucrările avansează totuși: Boița 1, străpuns complet

Șantierul nu este oprit. Tot duminică, constructorii turci din asocierea Mapa–Cengiz au străpuns și a doua galerie a tunelului Boița 1, de 264 de metri. Prima galerie, de 247 de metri, fusese străpunsă pe 20 iulie. Urmează cămășuiala interioară, iar stadiul fizic al tunelului este de 45,11%.

Pe aceeași secțiune se lucrează la încă două tuneluri: Robești (900 de metri), unde ambele galerii sunt străpunse și lucrările au ajuns la 39,48%, și Balota (500 de metri), la 13,69%. Pe șantier sunt mobilizați 708 muncitori și 162 de utilaje, dar stadiul fizic general al secțiunii este de aproximativ 16%.

Despre secțiunea Boița–Cornetu

Secțiunea 2 are 31,33 kilometri și include șapte tuneluri, executate prin metoda NATM. Contractul este de 4,25 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport.

Surse: CNAIR, Agerpres, Adevărul.