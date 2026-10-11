ISU Sibiu avertizează că duminică, 11 octombrie, până la ora 19:30, este în vigoare un cod portocaliu de vreme severă în localitățile Bazna și Blăjel. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină.

Administrația Națională de Meteorologie estimează acumularea unor cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului cu viteze de 55-70 de kilometri pe oră, care pot lua aspect de vijelie.

Pentru locuitorii din Bazna și Blăjel au fost transmise mesaje de avertizare prin sistemul Ro-Alert.

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„Atragem atenția populației să manifeste prudență și prevenție în toate acțiunile și activitățile desfășurate și să respecte următoarele măsuri preventive”, transmite ISU Sibiu.

În cazul creșterii debitelor pe râuri sau pârâuri, cetățenii sunt sfătuiți să nu traverseze cursurile de apă și să se mențină la distanță de maluri.

În cazul vântului puternic, evitați trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau a elementelor de construcție care pot fi ușor dislocate.

Șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările în zonele afectate de inundații sau vizate de avertizări meteorologice.

ISU Sibiu recomandă consultarea Platformei Naționale de Pregătire pentru Situații de Urgență „Fii pregătit”, la rubrica „Fenomene Meteo Extreme”.

Ghidul despre modul de reacție înainte, în timpul și după producerea unei furtuni sau a unor ploi abundente poate fi accesat la adresa https://fiipregatit.ro/ghid/furtuna/.