CSU Sibiu a reușit o victorie frumoasă în Sala Transilvania, 100-92 cu Dinamo București, în runda a doua a Ligii Naționale de baschet.
Sala Transilvania a fost aproape plină la primul meci acasă al lui CSU din acest sezon. Americanul Towns a fost recuperat pe ultima sută de metri după o entorsă care l-a ținut o lună pe tușă și a debutat pentru sibieni.
CSU Sibiu a fost în control în primul sfert și a condus cu 26-23 după primele 10 minute de joc.
Dinamo a preluat conducerea în al doilea sfert și a condus cu 40-34. Sibiul a revenit și la pauza mare a fost egalitate, 44-44.
Echipa lui Dan Fleșeriu a avut momente foarte bune în cel de-al treilea sfert, în care a reușit 30 de puncte. Cu Battle care a dus greul, Sibiul și-a adjudecat acest sfert și a condus cu 74-69 după 30 de minute.
CSU a început tare și ultimul sfert și s-a desprins la 79-69 și apoi la 90-78. Sibiul a făcut diferența cu aruncările de 3 puncte și s-a impus la final fără emoții: 100-92.
Malianul Fouss Traore a terminat în double-double și a fost MVP-ul partidei din Sala Transilvania.
”Un meci destul de bun pentru noi, suntem o echipă în construcție, avem foarte mulți jucători tineri, trebuie să câștige încredere. Victoriile de acest gen formează probabil o echipă mai puternică. Sper să creștem de la meci la meci, așa am făcut până acum, chiar dacă am pierdut la Pitești. Mai avem foarte mult de lucru până să ajungem să fim echipa pe care mi-am dorit-o în momentul în care am adus acești jucători” a spus la final antrenorul sibienilor, Dan Fleșeriu.
CSU SIBIU: Traore 30, Randolph Jr. 18, Battle 16, Pratt 11, Towns 9, Fîntînă 8, Petica 3, Roschnafsky 3, Plet 2, Ciurea. Antrenor: Dan Fleșeriu
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