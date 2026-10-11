Sibiul apare în ultima lună în zeci de clipuri de pe YouTube făcute de oameni din afara orașului. Am ales 23, postate între 10 septembrie și 10 octombrie, și le-am grupat după limba sau după țara autorilor. Nu e un clasament, ci o selecție. Descrierile de mai jos se bazează pe titlurile, textele de prezentare și capitolele puse de autori, iar numărul de vizualizări este cel afișat la momentul consultării.

Germani și austrieci: pe urmele sașilor

Cel mai nou material în germană este „Erlebnis Hermannstadt 2026”, postat pe 7 octombrie de Richard Bongartz, din partea unui club media din Bonn. Grupul a stat patru zile în Sibiu și în sudul Transilvaniei. Potrivit descrierii, au vizitat orașul vechi, Orașul de Sus și Orașul de Jos, și biserica evanghelică. Au vorbit cu episcopul Reinhart Guib despre Biserica Evanghelică din România și s-au întâlnit cu Beatrice Ungar, redactor-șef la „Hermannstädter Zeitung”, ziarul în limba germană din Sibiu.

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În Valea Hârtibaciului i-a primit restauratorul Ștefan Vaida, la muzeul pe care l-a înființat. Au aflat și despre munca grupului „Ambulanța pentru Monumente”, care salvează clădiri istorice cu tehnici tradiționale. Pe echipa lor ați văzut-o și la noi: hambarul gării din Cornățel, salvat de la degradare. Pe lângă asta, grupul a vizitat bisericile fortificate din Alțâna, Cisnădioara și Cisnădie, a mers pe la piețe și la degustări de vin. Concluzia lor: „Hermannstadt hat uns begeistert”, adică orașul i-a încântat.

Canalul MONDOSHOT a postat pe 18 septembrie filmul „Die deutschen Spuren Rumäniens”, adică „Urmele germane ale României”. Are peste 22.800 de vizualizări. Autorii au vizitat Clujul și Sibiul și arată ce a rămas din istoria sașilor, comunitatea germană care a trăit în Transilvania timp de opt secole. Se opresc la orașele vechi, la locuri neobișnuite și la o mină de sare, pe care o numesc una dintre cele mai impresionante din Europa. Descrierea spune că România i-a surprins, mai ales prin urmele istoriei germane din Transilvania. Despre sași scriem și noi, de pildă la marea întâlnire a sașilor de la Șona sau în povestea lui Emanuel Drotleff, unul dintre ultimii 12 sași din Chirpăr.

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Aproape la fel de vizionat este „Rumänien Reise Doku”, adică „Documentar despre o călătorie în România”, al canalului BF Burgenlandfernsehen (numele trimite la landul austriac Burgenland). Are peste 21.300 de vizualizări și 22 de minute. Autorul scrie că a vizitat locuri importante din Banat și din Transilvania: Timișoara, Sibiu, Brașov și Orșova.

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Mai discret este „Rumänien 2026”, al lui Gerhard Breitenberger, un film de 15 minute cu aproape 460 de vizualizări. Traseul trece prin Maramureș și Bucovina, apoi prin Brașov, Sighișoara, Hermannstadt, Sibiel și Castelul Corvin, până la Timișoara. Autorul îl descrie ca pe o călătorie printre mănăstiri, castele și tradiții vii.

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Un cuplu care călătorește cu rulota a făcut al patrulea episod din seria despre România, „Roadtrip Rumänien mit Wohnmobil”. Are 37 de minute și aproape 560 de vizualizări. Drumul pornește din Turda, trece pe la Sibiu („Hermannsstadt”, cum îi spun ei) și continuă pe Transfăgărășan spre vulcanii noroioși de la Berca.

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Sibiul apare și într-un drum cu motocicleta. Cinci motocicliste au plecat spre România pe 22 iunie, prin Carintia, Slovenia, Croația și Serbia, și s-au întors prin Ungaria și Austria. În ziua a noua a turului lor, filmată de Gabi Wantke, ghidul grupului, ele trec pe Transalpina, apoi pe la Aiud și ajung la Sibiu. Clipul are 32 de minute și peste 800 de vizualizări.

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Francezii: un documentar de 53 de minute cu un capitol despre Sibiu

Televiziunea TV5MONDE, canal francofon, a pus pe YouTube pe 15 septembrie „Roumanie: de la București la castelele din Transilvania”. Documentarul are peste 12.000 de vizualizări și face parte dintr-o serie despre țări în care se vorbește franceza. Capitolul „Sibiu și Transilvania” începe la minutul 26:46. Descrierea spune că orașul își arată arhitectura săsească, casele cu ferestre numite „ochii Sibiului” și un trenuleț turistic restaurat. Urmează un capitol despre satul Sibiel (de la 33:13), unde pictarea icoanelor pe sticlă se transmite din generație în generație.

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Vorbitori de engleză: de la „casele cu ochi” la un zbor doar pentru o tură cu bicicleta

Vloggerul Marcus Ballo (vlogger este cineva care își filmează călătoriile) a postat pe 17 septembrie un clip intitulat „Sibiu Might Be Romania’s Most Beautiful City”, adică „Sibiul ar putea fi cel mai frumos oraș din România”. Are peste 8.700 de vizualizări. A mers prin orașul vechi, a trecut pe Podul Minciunilor, a mâncat înghețată și a stat de vorbă cu localnicii. Spune că Sibiul a devenit repede unul dintre locurile lui preferate din România. Despre alți vloggeri care au filmat aici am mai scris: un american cu 1,4 milioane de abonați, filmat la Sibiu în septembrie.

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Canalul Bigg Mike Does The World a postat pe 30 septembrie un film de aproape 40 de minute despre „orașul în care casele au ochi”. Autorul explică pe înțelesul turiștilor că ferestrele de pe acoperișuri, cu formă de sprânceană, nu sunt făcute ca să te supravegheze. Ele aerisesc podurile unde se păstrau alimentele și au fost construite mai ales între secolele XV și XIX. Plimbarea lui trece prin Piața Mare, Biserica Iezuiților, Catedrala Evanghelică, cu acoperișul de țiglă smălțuită colorată, Catedrala Mitropolitană și turnurile de apărare de pe strada Cetății. Se oprește la o cofetărie pentru prăjitură și la un restaurant cu mâncare latino-americană.

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Canalul Bonnerescu TV a postat pe 26 septembrie „Is This The Most Charming Town In Romania?”, adică „Este acesta cel mai fermecător oraș din România?”. Filmul are 52 de minute și peste 4.600 de vizualizări. Autorii spun că au petrecut ziua pe Piața Mare și printre clădirile vechi, apoi au făcut o oprire la un restaurant KFC, pentru o masă obișnuită între două vizite.

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O familie cu rădăcini românești, pe canalul ValyCo, a filmat în vacanța de vară „A Walk Through Old Sibiu”, adică „O plimbare prin Sibiul vechi”. Clipul are 11 minute și a fost postat pe 20 septembrie. Plimbarea trece prin Piața Mare, Piața Mică, pe Podul Minciunilor și pe sub acoperișurile cu „ochi”. Autorii scriu că întoarcerea în România înseamnă pentru ei mai mult decât o vacanță: o ocazie să se reconecteze cu rădăcinile și să le arate copiilor locurile familiei.

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Cel mai neobișnuit motiv de vizită îl are ciclistul Elie Samaha. În „Flying Myself to Transylvania for a 1-Hour Bike Ride”, adică „Mă duc cu avionul în Transilvania pentru o tură de o oră cu bicicleta”, el povestește cum a zburat ca pasager până lângă Sibiu, doar ca să pedaleze o oră și să se întoarcă acasă. Avionul l-a pilotat instructorul său. Avea patru misiuni: să ajungă înapoi la avion în 60 de minute, altfel avionul pleca fără el, să obțină un record de viteză pe un traseu, să ducă soției un kürtőskalács (cozonacul în formă de coș de fum) și să vadă unul dintre cele mai ciudate obiective din Sibiu. Clipul are 9 minute și peste 1.600 de vizualizări.

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„A Weekend in Transylvania”, al canalului Julivue, este un jurnal video fără vorbit, doar cu sunetele locului și puțină muzică. Are 14 minute. Cele două zile de weekend încep cu biserica fortificată din Cisnădie (minutul 2:58) și continuă la Sibiu (4:47), unde filmul trece și prin târgul de ceramică, adică Târgul Olarilor, și se termină pe Transfăgărășan, la Lacul Bâlea.

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Americanii care se gândesc să se mute în România

Canalul The Euro Pats, adresat americanilor interesați de o viață în Europa, a postat pe 10 octombrie „Romania Got Our Attention”, adică „România ne-a atras atenția”. Filmul are 23 de minute și peste 4.400 de vizualizări. Autorii se întreabă dacă americanii ar putea ieși la pensie în România și compară Sibiul cu Brașovul, Oradea, Timișoara, Cluj-Napoca și București, inclusiv prin prețuri reale ale chiriilor. Descrierea mai cuprinde costul vieții, sănătatea, siguranța și ce fel de permise de ședere ar fi necesare.

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Ucrainenii din Odesa: cele mai vizionate două clipuri

Cele mai multe vizualizări dintre toate clipurile găsite le au două episoade ale unui canal din Odesa, ОДЕССКИЙ ЛИПОВАН, care postează de obicei despre piețe, prețuri și rețete. Titlurile sunt în rusă. Primul, postat pe 27 septembrie, se numește „Orașul care se uită la tine: misterul acoperișurilor românești. Drumul Odesa – Moldova – Sibiu”. Are peste 68.000 de vizualizări și 53 de minute.

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Al doilea episod, postat o zi mai târziu, se numește „Ne urmăresc! Ochii misterioși de pe acoperișurile din Sibiu. Din Odesa în România”. Are aproape 55.000 de vizualizări și 55 de minute. Descrierile nu spun mai mult despre traseu, dar titlurile arată că ferestrele de pe acoperișuri au atras și aici cea mai mare atenție.

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Spaniolii: o plimbare de 5 minute prin centru

Spaniolul Gonzalo Cid a postat pe 17 septembrie un film de 5 minute, „Sibiu. Rumanía.”. Descrierea îl numește unul dintre cele mai frumoase și mai bine păstrate orașe din Transilvania. Povestește despre Piața Mare, Palatul Brukenthal, biserica catolică Sfânta Treime și ferestrele-ochi de pe acoperișuri, care dau, spune el, impresia că și casele se uită la trecători. Trece apoi în Piața Mică, la Podul Minciunilor, simbolul orașului.

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Cei care trăiesc aici: străini veniți la muncă sau la studii

Nu toți străinii care filmează Sibiul sunt turiști. Un vlogger srilankez (după etichetele clipului) arată în „Sibiu Vlog” o zi la cumpărături, la cafenele și la plimbare prin oraș. Clipul are 7 minute și a fost postat pe 8 octombrie.

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Canalul Hesha Vlogs Romania a filmat „Sibiu Immigration Experience”, adică „Cum a fost la biroul de imigrări din Sibiu”. Autorul arată ce înseamnă să depui amprentele pentru permisul de ședere temporară, ce acte trebuie și ce sfaturi are pentru cei care se mută în România. Clipul are 9 minute.

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Cei de acasă: o provocare fără bani

Dintre creatorii români, Daniel Ilea a propus o provocare: 24 de ore în Sibiu fără niciun ban. Fără bani, a încercat să găsească cazare, mâncare și transport și să afle dacă oamenii din Sibiu îl ajută. Clipul are 39 de minute și peste 1.200 de vizualizări. Descrierea nu spune cum se termină.

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Evenimentele văzute prin ochii lor

Laurean Bogdan a filmat Sibiul în timpul FITS 2026, festivalul internațional de teatru: oameni, plimbări și spectacole de stradă, între care și circ. Clipul are 4 minute, a fost postat pe 4 octombrie și are peste 700 de vizualizări. Despre festival am scris și noi: trei spectacole pot fi urmărite online.

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Același autor a filmat și slujba de la Cisnădioara (Michelsberg), din 26 septembrie, când a avut loc un pelerinaj regional și resfințirea bisericii Sfântul Mihail. Descrierea spune că s-au auzit cântări și texte în germană, română, engleză și latină, iar după slujbă comunitatea s-a adunat în curtea bisericii. Clipul are 4 minute. Despre comunitatea săsească de acolo am scris și în august.

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▶ Vezi pagina acestui video: Cum văd străinii Sibiul pe Youtube: Video-uri de la germani și francezi la americani și ucraineni — VIDEO 22

Ce se repetă în clipuri

Din aceste materiale reies mai multe feluri de vizitatori. Germanii și austriecii vin pentru istoria sașilor, pentru bisericile fortificate și pentru ziarul în limba germană din oraș. Cei care vorbesc engleză sau spaniolă filmează mai ales imaginea orașului: piețe, poduri, mâncare și acoperișuri. Ucrainenii din Odesa au cele mai multe vizualizări, iar francezii îl văd ca pe un loc cu legături cu francofonia. Un lucru apare în cel puțin șase clipuri: ferestrele de pe acoperișuri, numite „ochii Sibiului”.

Toate aceste tipuri de vizitatori contează pentru oraș, mai ales într-un an în care, potrivit datelor din industrie, vara a fost cea mai slabă pentru turismul din Sibiu din ultimii 23 de ani.

Surse: videourile de pe YouTube ale canalelor menționate, vizualizările fiind cele afișate la momentul consultării (11 octombrie). Descrierile din articol se bazează pe titlurile și pe textele de prezentare ale autorilor videourilor.