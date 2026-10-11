Pe scurt: IKEA Danemarca își pune la dispoziție magazinele pentru a găzdui persoane evacuate sau pentru a funcționa ca spitale temporare în caz de criză. Inițiativa se extinde rapid în Europa.

Magazinele IKEA din Danemarca ar putea fi transformate în adăposturi de urgență sau spitale temporare în cazul unor pene majore de electricitate, inundații sau atacuri asupra infrastructurii critice, potrivit Știrile Pro TV.

Această măsură face parte dintr-o inițiativă europeană care urmărește implicarea companiilor private în gestionarea crizelor.

Spațiile comerciale ale retailerului suedez ar putea găzdui persoane evacuate, restaurantele ar putea furniza hrană, iar generatoarele electrice ar permite funcționarea clădirilor în cazul întreruperii alimentării cu energie. Paturile suplimentare ar putea fi asamblate rapid din produsele depozitate în magazine.

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„Vrem să fim un vecin bun. Vrem să fim compania care poate sprijini societatea în cazul unei crize”, a declarat Torben Mortensen, responsabil pentru securitate la IKEA în Danemarca.

Inițiativa europeană implică sectorul privat în gestionarea situațiilor de criză

Inițiativa reflectă o schimbare de abordare la nivel european, guvernele încercând să mobilizeze nu doar armata și serviciile de intervenție, ci și resursele sectorului privat pentru menținerea funcționării societății în situații de urgență.

Uniunea Europeană încurajează această cooperare prin Strategia Uniunii pentru Pregătire, lansată în martie 2025, care urmărește consolidarea capacității statelor membre de a răspunde unor crize majore.

IKEA face parte din Coaliția Companiilor pentru Pregătirea în Situații de Criză din Danemarca, o rețea care inventariază resursele pe care firmele private le pot pune la dispoziția autorităților, de la paturi, alimente și vehicule până la personal specializat. „IKEA este un exemplu foarte bun, pentru că nimeni nu s-ar gândi în mod natural să includă compania pe o listă a resurselor pentru situații de criză.

Un magazin IKEA dispune de spațiu, produse, facilități pentru prepararea hranei și generatoare”, a declarat Maja Broloes, directoarea generală a rețelei.

Conceptul a fost deja aplicat în practică. În octombrie 2024, în timpul inundațiilor devastatoare din Valencia, Spania, IKEA a transformat unul dintre magazinele sale într-un adăpost pentru peste 600 de persoane.

Compania a precizat că nu dispune de un program global unic de pregătire pentru situații de urgență, astfel de inițiative fiind organizate separat la nivelul fiecărei țări.

Alte companii și țări europene adoptă măsuri similare pentru crize

Și alte companii daneze își adaptează infrastructura pentru situații de criză. Salling Group, cel mai mare operator de supermarketuri din Danemarca, pregătește o rețea de 51 de magazine capabile să funcționeze până la 48 de ore fără electricitate sau conexiune la internet.

Măsuri similare sunt adoptate și în alte state europene. În Estonia, legislația obligă 300 de companii să asigure continuitatea serviciilor critice în situații de criză. Finlanda dispune de o rețea de autorități, organizații neguvernamentale și companii responsabile pentru securitatea aprovizionării, iar în Polonia anumite firme sunt obligate prin lege să pună la dispoziția forțelor armate vehicule, utilaje și proprietăți în caz de necesitate.

„Dacă apare o criză, autoritățile vor avea un singur punct de contact, iar noi vom identifica firmele care pot oferi ajutor”, a explicat Maja Broloes.

Potrivit acesteia, autoritățile pregătesc și un mecanism de compensare financiară susținut de stat, prin care companiile participante ar urma să fie despăgubite în funcție de resursele furnizate și de circumstanțele fiecărei intervenții.

Coaliția, bazată pe participarea voluntară a companiilor, a luat deja parte la exerciții de pregătire organizate împreună cu autoritățile, dar nu a fost încă mobilizată într-o situație reală de urgență de amploare.

Un incident din decembrie 2021 a demonstrat însă cum ar putea funcționa un magazin IKEA ca adăpost temporar. O furtună de zăpadă a blocat peste noapte șase clienți și aproximativ 24 de angajați într-un magazin din Aalborg, aceștia fiind nevoiți să doarmă în paturile expuse. În dimineața următoare, angajații au schimbat lenjeria, iar magazinul și-a reluat activitatea obișnuită.