Ministerul Transporturilor introduce o procedură de justificare și aprobare a închiderilor importante ale infrastructurii concesionate. Pentru restricția deja începută pe A1 Sibiu–Boița, ordinul permite solicitarea unei reevaluări, fără să dispună redeschiderea circulației.

Ordinul nr. 960, semnat pe 8 octombrie de secretarul de stat Horațiu-Lucian Cosma pentru ministrul interimar al Transporturilor, a fost publicat pe 9 octombrie în Monitorul Oficial nr. 848.

Justificări și alternative înaintea închiderii

Pentru închiderile planificate care intră în procedură, administratorii trebuie să notifice ministerul cu minimum 30 de zile calendaristice înainte. Documentația trebuie să includă justificarea tehnică, alternativele analizate, impactul asupra utilizatorilor și comunităților, durata și măsurile de reducere a efectelor.

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În domeniul rutier, pragurile includ închiderea totală a unei autostrăzi pentru mai mult de 72 de ore. Acordul ministerului privește calendarul, etapizarea și continuitatea exploatării; nu înlocuiește avizul pentru restricțiile de circulație și competențele Poliției Rutiere.

Ce înseamnă pentru restricția de la Boița

Articolul 9 prevede notificarea închiderilor existente sau deja anunțate în termen de 20 de zile lucrătoare. Ministerul poate cere reevaluarea soluțiilor pentru perioada rămasă. Aceste închideri sunt exceptate de la noul acord prealabil, iar reevaluarea nu suspendă măsura. Prin urmare, ordinul nu modifică automat termenul anunțat pentru A1.

Ora de Sibiu a relatat pe 5 octombrie disputa privind închiderea autostrăzii. Cosma a criticat măsura, iar directorul CNAIR, Cristian Pistol, a susținut că aceasta este necesară pentru siguranța lucrărilor și a participanților la trafic.

Potrivit informațiilor publicate de Ora de Sibiu pe 8 octombrie, restricția este programată între 5 octombrie și 19 decembrie, pentru lucrările Mapa–Cengiz la pasajul de la Boița, aferent secțiunii 2 Boița–Cornetu. Traficul este deviat pe ruta ocolitoare.

Urmărește lucrările, lună de lună

Boița–Cornetu: urmărește evoluția șantierului Ora de Sibiu urmărește lunar, cu filmări din dronă, evoluția lucrărilor pe secțiunea Boița–Cornetu a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești. Dacă vrei să urmărești evoluția lucrărilor, aici ai detaliile pe fiecare lună, filmările din fiecare lună. Ultima actualizare: final de septembrie 2026. Foto: Ora de Sibiu. ▶ Vezi filmările lunare

Sursa documentului: textul integral al Ordinului nr. 960/2026, reprodus de InfoDosar.