Unele operații se pot face fără ca pacientul să fie adormit complet. Medicul anestezist face o injecție lângă un nerv și „adoarme” doar zona operată, de exemplu umărul, genunchiul sau piciorul. Metoda poate fi folosită și ca durerea de după operație să fie mai mică. Despre ea vorbește dr. Corina Costea, medic anestezist la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, într-un interviu publicat de spital pe Facebook.

Cum funcționează injecția care oprește durerea

Medicul face o injecție cu anestezic local lângă un nerv sau lângă un grup de nervi. Anestezicul oprește pentru o vreme „semnalul” de durere care pleacă din zona operată spre creier și relaxează mușchii de acolo. Medicii numesc asta bloc de nerv periferic și o consideră o formă de anestezie regională, adică a unei singure zone din corp.

Metoda se folosește des la operațiile pe umăr, braț, mână, genunchi, gleznă sau picior, în chirurgia plastică și reconstructivă, la accidentări și la operațiile pe vasele de sânge ale membrelor. Poate înlocui anestezia generală sau poate face parte din planul prin care se ține durerea sub control după operație.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

De ce poate fi mai blândă decât anestezia generală

Anestezia generală, adică somnul complet, poate face tensiunea și pulsul să oscileze mult, mai ales când pacientul este adormit și când se trezește. Injecția lângă nerv „adoarme” doar zona operată și afectează puțin sau deloc restul corpului, așa că tensiunea și pulsul rămân mai stabile. Contează mai ales la vârstnici și la oamenii cu boli grave de inimă sau de plămâni, la care scade riscul de complicații.

Ecograful îi arată medicului unde pune acul

Cu ajutorul ecografului, medicul vede în timp real acul, nervii, vasele de sânge și zonele din jur. Astfel pune anestezicul exact unde trebuie, iar injecția are mai multe șanse să funcționeze. Poate folosi și mai puțin anestezic, ceea ce scade riscul ca medicamentul să ajungă în tot corpul în cantitate prea mare. Dr. Costea spune că se evită și înțeparea din greșeală a unui vas de sânge sau lezarea nervului.

Ce se întâmplă dacă injecția nu „prinde” peste tot

Dacă zona operată nu este adormită complet, medicul evaluează situația. Poate adăuga anestezic lângă un nerv vecin, tot cu ajutorul ecografului, sau poate folosi altă metodă. Dacă operația nu poate începe sau continua în siguranță, se trece la planul de rezervă: calmante în plus sau anestezie generală. „Siguranța și confortul pacientului sunt mereu pe primul loc”, spune medicul.

Cum se tratează durerea în prima zi după operație

Medicii combină mai multe calmante care acționează diferit, după ghidurile europene de anestezie regională (ESRA). Astfel durerea se controlează mai bine, iar efectele secundare sunt mai mici. Uneori se lasă lângă nerv un tub foarte subțire, numit cateter, pentru ca durerea să fie ținută sub control mai mult timp.

În primele 24 de ore se folosesc paracetamolul și antiinflamatoarele obișnuite (nesteroidiene), dacă pacientul nu are motive medicale să le evite, iar în unele cazuri alte medicamente care le ajută. Calmantele puternice din familia opioidelor sunt păstrate doar pentru durerea moderată sau puternică, care nu trece cu tratamentul de bază.

Treaz, dar liniștit: când se adaugă o sedare ușoară

Dacă pacientul este speriat, operația durează mult, poziția pe masa de operație este incomodă sau pacientul vrea să „doarmă” ori să fie foarte relaxat, injecția se poate combina cu o sedare sub supraveghere atentă. Durerea este oprită de injecție, fără anestezie generală, iar pacientul își păstrează reflexele de respirație.

Cine nu poate primi această injecție

Dr. Costea a enumerat situațiile în care metoda nu se folosește:

pacientul refuză, deși poate decide singur;

există o infecție activă acolo unde ar intra acul, pentru că bacteria ar putea ajunge la nerv sau în adânc;

pacientul este alergic la anestezicele locale folosite (rar, dar posibil).

Alte situații cer o evaluare atentă a riscului față de beneficiu: tulburările serioase de coagulare a sângelui sau tratamentul recent cu medicamente care subțiază sângele, din cauza riscului de hematom (sânge strâns sub piele sau în adânc), și bolile severe ale nervilor, deja existente în zona respectivă.

Te ridici mai repede din pat și stai mai puțin în spital

Programele de recuperare rapidă după operație (ERAS) urmăresc să reducă stresul operației și să grăbească refacerea. Potrivit medicului, anestezia regională are un rol central în ele. Durerea este bine controlată, fără „ceața” din cap, grețurile sau somnul adânc pe care le pot lăsa alte metode, așa că pacientul se poate ridica mai devreme și poate începe kinetoterapia. Asta scade riscul de cheaguri de sânge în vene și de complicații la plămâni și poate scurta internarea.

Poți pleca acasă cu zona încă amorțită?

Da, în aceeași zi, chiar dacă mai rămâne o ușoară amorțeală, cu condiția ca pacientul să nu fie slăbit sau încurcat în mișcări într-un fel care l-ar pune în pericol. Dr. Costea spune că trebuie îndeplinite mai multe condiții:

zona amorțită trebuie protejată: un braț amorțit se ține obligatoriu într-o eșarfă, ca să nu fie lovit, ars sau accidentat într-o cădere;

funcțiile vitale sunt complet sub control și nu apar probleme precum amețeli puternice sau greață care nu trece;

pacientul sau un apropiat a primit instrucțiuni scrise, clare, despre cum se protejează membrul amorțit și când trebuie chemat medicul.

Informațiile au caracter general și nu înlocuiesc consultul medical. Alegerea metodei de anestezie se face de medicul anestezist, după evaluarea fiecărui pacient.

Sursa: interviu cu dr. Corina Costea, publicat pe pagina de Facebook a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, 11 octombrie 2026.