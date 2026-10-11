FC Agnita, ACS Bradu și Păltiniș Rășinari s-au ”rupt” de restul plutonului în Superliga Sibiu și duc un luptă în trei pentru titlul județean în acest sezon.
Lider în Superliga Sibiu, FC Agnita a câștigat fără probleme meciul din etapa a 6-a a Superligii Sibiu, 4-1 în deplasare cu Orășenesc Copșa Mică. Campioană în sezonul trecut, formația pregătită de Dumitru Solomon rămâne singura echipă neînvinsă în acest sezon.
ACS Păltiniș Rășinari a avut de furcă pe teren propriu cu FC Avrig. Rășinari s-a impus pe final cu 4-3 (2-2) și rămâne la trei lungimi în urma liderului. ”Nu sunt foarte mulțumit, dar am câștigat pe final. La pauză am făcut trei schimbri, cei intrați au adus un plus, suntem un lot și el trebie să fie competitiv” a spus antrenorul de la Păltiniș Rășinari, Dragoș Năstase.
ACS Bradu Dinamic a câștigat sec, 3-0 la ultima clasată, Tălmaciu, singura formație fără victorie în acest sezon. La fel ca Rășinari, Bradu este la trei puncte în spatele Agnitei. Pentru echipa din Bradu au marcat Ali Faishal (2) și C. Drăgușin.
Într-un duel al echipelor tinere, pe ”Obor”, Interstar a pierdut acasă, 1-4 cu Alma.
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