Pe scurt: Durerea nu trebuie ascunsă sau suportată în tăcere, spun medicii sibieni. Pacienții sunt încurajați să comunice deschis cu echipa medicală.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a transmis, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Durerii, un mesaj adresat pacienților și personalului medical, subliniind importanța evaluării, prevenirii și tratării durerii ca parte esențială a îngrijirii medicale.

Potrivit comunicatului publicat pe Facebook, durerea este unul dintre cele mai frecvente motive pentru care oamenii ajung la medic, iar abordarea corectă a acesteia este esențială pentru calitatea vieții pacienților.

Reprezentanții spitalului atrag atenția că durerea, fie acută sau cronică, nu trebuie ignorată sau suportată în tăcere. Evaluarea corectă, identificarea cauzei și stabilirea unui tratament personalizat sunt pași importanți în actul medical, indiferent dacă pacientul se prezintă la Unitatea de Primiri Urgențe cu o durere severă sau se află în recuperare după o intervenție chirurgicală.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Managerul spitalului și echipa medicală transmit mesaje pacienților și personalului

Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, jr. Robert Fotache, a transmis că „durerea este o experiență profund personală și, pentru fiecare pacient, poate însemna ceva diferit. De aceea, este important ca aceasta să fie ascultată, evaluată și tratată cu seriozitate”.

Acesta a subliniat că pacienții nu trebuie să ascundă durerea și că este esențial să comunice cu medicii și asistenții medicali pentru ca echipa să poată găsi soluțiile potrivite. Fotache a mulțumit colegilor din toate structurile medicale pentru profesionalismul și empatia cu care sprijină pacienții, mai ales în momentele dificile.

Directorul medical, dr. Dragoș Popescu, a precizat că „durerea este un simptom important și, în multe situații, reprezintă un semnal că există o problemă care trebuie investigată”.

Acesta a mai explicat că tratamentul durerii trebuie adaptat fiecărui pacient, ținând cont de cauză, intensitate, durata durerii, vârstă, boli asociate și alte tratamente. În cazul durerii acute, intervenția medicală poate ameliora suferința și ajuta la diagnosticarea cauzei, iar pentru durerea cronică este nevoie de monitorizare și strategii terapeutice pe termen lung. Mesajul său pentru pacienți este să nu ignore o durere persistentă sau neobișnuită și să solicite evaluare medicală dacă aceasta le afectează viața de zi cu zi.

Laurențiu Ghinoiu, directorul de îngrijiri medicale, a subliniat rolul asistenților medicali în observarea și monitorizarea durerii la pacienți.

„O îngrijire de calitate înseamnă să îl ascultăm pe pacient, să îi oferim posibilitatea de a vorbi despre durerea pe care o simte și să transmitem informațiile relevante către echipa medicală”, a declarat Ghinoiu.

El a evidențiat importanța empatiei, comunicării și atenției la nevoile pacientului, menționând că un pacient care se simte ascultat are mai multă încredere în tratament și în echipa medicală. Laurențiu Ghinoiu a mulțumit colegilor din echipa de îngrijire pentru implicarea și responsabilitatea cu care sunt alături de pacienți, zi și noapte.

Pacienții sunt încurajați să comunice deschis despre durere

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu transmite că durerea trebuie spusă, evaluată și tratată. Pacienții sunt încurajați să comunice personalului medical detalii despre intensitatea și caracterul durerii, momentul apariției și orice modificare a simptomelor. Aceste informații ajută echipa medicală să stabilească investigațiile și tratamentul potrivit fiecărui caz.

Combaterea durerii face parte dintr-o abordare medicală centrată pe pacient, în care profesionalismul, siguranța, comunicarea și respectul pentru demnitatea persoanei sunt prioritare. Reprezentanții spitalului subliniază că, uneori, primul pas spre tratarea durerii este să vorbești despre ea.