Pe scurt: Tunelul Boița 1 de pe A1 Sibiu–Pitești a fost străpuns complet, iar șantierul avansează cu peste 700 de muncitori. Vezi stadiul lucrărilor la celelalte tuneluri.

Cea de-a doua galerie a tunelului Boița 1 de pe autostrada A1 Sibiu–Pitești, secțiunea 2, a fost străpunsă duminică, 11 octombrie 2026, potrivit Economica.net.

Constructorii turci din asocierea Mapa–Cengiz au finalizat astfel străpungerea ambelor galerii ale tunelului, după ce prima galerie, cu o lungime de 247 de metri, fusese străpunsă pe 20 iulie 2026. A doua galerie are 264 de metri.

În prezent, lucrările la tunelul Boița 1 au ajuns la un stadiu fizic de 45,11%. Urmează realizarea cămășuielii interioare pentru ambele galerii, etapă esențială pentru finalizarea completă a tunelului.

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Lucrările la celelalte tuneluri de pe secțiunea Boița–Cornetu avansează în ritm diferit

Pe șantierul secțiunii 2 a autostrăzii, constructorii lucrează și la alte două tuneluri importante. La tunelul Balota, cu o lungime de 500 de metri, se execută excavații și cămășuiala exterioară, iar stadiul fizic a ajuns la 13,69%.

La tunelul Robești, cel mai lung dintre cele trei, cu 900 de metri, ambele galerii au fost deja străpunse, iar lucrările au ajuns la 39,48%. În acest moment, se realizează hidroizolația și căptușeala interioară.

Pe întregul șantier al secțiunii Boița–Cornetu sunt mobilizați 708 muncitori și 162 de utilaje, iar stadiul fizic general al lucrărilor este de aproximativ 16%. În lipsa Acordului de Mediu revizuit și a Autorizațiilor de Construire pentru întregul șantier, constructorii pot executa doar aproximativ 45% din totalul lucrărilor prevăzute în contract. CNAIR a depus documentația necesară la ANMAP pe 12 august 2026.

Restricții administrative limitează ritmul lucrărilor pe șantier

Din cauza lipsei autorizațiilor complete, activitățile sunt concentrate la tuneluri, viaducte, terasamente și lucrări de consolidare pe sectoarele unde există Autorizație de Construire. Pe traseul secțiunii 2, cu o lungime totală de 31,33 kilometri, sunt prevăzute 7 tuneluri, realizate prin tehnologia NATM (Noua Metodă Austriacă). Aceasta presupune folosirea rezistenței naturale a masivului stâncos pentru susținerea tunelului, prin torcretare, bulonare și stabilizare.

Contractul pentru această secțiune are o valoare de 4,25 miliarde de lei (fără TVA) și este finanțat prin Programul Transport (PT). Potrivit CNAIR, avansul lucrărilor depinde în continuare de obținerea tuturor avizelor necesare.

Despre impactul acestor lucrări asupra traficului și evoluția proiectului, șeful CNAIR a oferit detalii și în alte ocazii, cum ar fi în declarațiile privind traficul deviat de pe A1 Sibiu–Boița.