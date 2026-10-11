Pe scurt: Războiul nuclear și AI-ul folosit greșit sunt considerate cele mai mari riscuri pentru supraviețuirea omenirii, potrivit unui raport amplu al Comisiei Lancet.

Omenirea riscă să dispară până în anul 2100 din cauza unui război nuclear sau a utilizării malițioase a inteligenței artificiale, potrivit unui raport publicat de Comisia Lancet privind amenințările globale la adresa sănătății în secolul XXI.

Comisia, formată din experți multidisciplinari convocați de prestigioasa revistă medicală britanică The Lancet, a identificat 17 amenințări majore care planează asupra sănătății umane în următorii 75 de ani, relatează HotNews.ro.

Printre cele mai grave riscuri menționate se află posibilitatea unui conflict nuclear care ar putea elibera în atmosferă suficiente particule pentru a bloca lumina solară și a provoca foamete la scară globală. De asemenea, raportul atrage atenția asupra pericolului reprezentat de armele biologice create cu ajutorul inteligenței artificiale, care ar putea duce la pandemii devastatoare.

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Lista completă a amenințărilor include, pe lângă războiul nuclear și AI, reducerea fondurilor alocate ajutorului umanitar de către țările bogate, criza climatică, malnutriția infantilă, poluarea aerului, rezistența la antimicrobiene, conflictele convenționale, consumul excesiv de alcool, hipertensiunea arterială, inegalitatea veniturilor, nivelul scăzut de educație, pandemiile naturale, obezitatea, problemele de sănătate mintală, fumatul și îmbătrânirea nesănătoasă.

Comisia Lancet estimează pierderi uriașe de ani de viață sănătoasă

Pentru a întocmi această listă, experții au estimat câți ani de viață sănătoasă (DALY – Anul de viață ajustat în funcție de dizabilitate) s-ar putea pierde din cauza bolilor, dizabilităților sau deceselor premature provocate de fiecare amenințare, pe baza tendințelor actuale.

Cercetarea subliniază că, deși probabilitatea producerii unor astfel de evenimente este scăzută, impactul lor ar putea fi catastrofal, cu potențialul de a pune capăt existenței umanității.

Printre riscurile care, cumulat, ar putea duce la pierderea a peste un miliard de ani de viață sănătoasă se numără poluarea aerului, rezistența la antimicrobiene, malnutriția infantilă și schimbările climatice. Acestea sunt considerate „amenințări catastrofale majore” de către comisie.

Raportul menționează că pentru a fi incluse pe listă, amenințările trebuiau să aibă nu doar potențialul de a cauza un număr mare de ani de viață sănătoasă pierduți, ci și să existe soluții posibile pentru fiecare dintre ele.

Experții subliniază importanța acțiunii imediate și coordonate

Profesorul Christopher Murray, copreședinte al comisiei și director al Institutului pentru Metrică și Evaluare a Sănătății din cadrul Universității din Washington, a declarat

„Deciziile luate astăzi de lideri vor modela sănătatea și bunăstarea generației următoare”.

Ibrahim Abubakar, membru al comisiei și profesor de epidemiologie a bolilor infecțioase la University College London, a precizat: „Nu pornim de la ideea de a spune: «Iată, vrem să vă speriem – iată câte amenințări planează asupra umanității». Pornim de la premisa că, dacă poți decide în prezent – ​​fie la nivel multilateral global, fie la nivel național –, acestea sunt potențialele amenințări cu care te-ai putea confrunta, iar dacă acționezi, poți într-adevăr să faci o diferență”.

Comisia subliniază că toate aceste amenințări sunt interconectate și trebuie abordate împreună, dar pentru fiecare există „o cale realistă de acțiune”.

Raportul vine în contextul în care, la nivel global, preocupările legate de războiul nuclear și de evoluția rapidă a tehnologiilor de inteligență artificială sunt tot mai prezente în dezbaterea publică.