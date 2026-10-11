Papa Leon al XIV-lea a anunțat duminică, 11 octombrie, la finalul rugăciunii Angelus, că medicii i-au descoperit un nodul la plămân și că va fi operat în primele zile ale săptămânii viitoare, potrivit Vatican News și Mediafax.
Suveranul pontif le-a spus credincioșilor adunați în Piața Sfântul Petru că nodul a fost depistat în urma unor controale medicale recente, „într-un stadiu foarte incipient”, și că este „bine delimitat”. Medicii consideră că intervenția chirurgicală este indicată, iar Papa a spus că a decis să urmeze sfatul lor. Le-a mulțumit celor prezenți și celor care l-au urmărit online pentru „apropierea spirituală” și s-a încredințat rugăciunilor lor.
Unde va avea loc operația și cât durează recuperarea
Potrivit Vatican News, intervenția va avea loc la Spitalul „A. Gemelli” din Roma. Directorul Sălii de Presă a Sfântului Scaun, Matteo Bruni, a precizat, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, că operația este programată pentru începutul săptămânii și că internarea de după intervenție este estimată la aproximativ o săptămână.
Ce urmează pe agenda Papei
Pe agenda lui Leon al XIV-lea se află un turneu apostolic în America de Sud, între 6 și 17 noiembrie, cu vizite în Uruguay, Argentina și Peru, notează Mediafax. Sursele consultate nu menționează, deocamdată, modificări ale programului.
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