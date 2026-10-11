Cei doi răniți în accidentul cu ATV produs sâmbătă seara, 10 octombrie, pe un drum forestier din apropierea localității Boița, au rămas sub supraveghere medicală.
Accidentul s-a produs pe un deal din apropierea localității Boița. Din primele informații, bărbatul de 26 de ani, în timp ce conducea un ATV, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat.
La fața locului au intervenit două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, unul cu medic și unul de tip B, cu asistent medical.
Potrivit informațiilor Ora de Sibiu, bărbatul în vârstă de 26 de ani, din Boița, care a condus ATV-ul, a fost transferat la spitalul din Târgu Mureș, în timp ce minorul de 12 ani, din Sadu, a rămas internat la Spitalul de Pediatrie Luther din Sibiu.
Ce răni au suferit
Conducătorul ATV-ului a suferit fracturi la membrele superioare, iar pasagerul, un adolescent în vârstă de 12 ani a suferit un traumatism facial, cu fractură de piramidă nazală.
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Pentru că evenimentul s-a produs pe un drum forestier, care nu este deschis circulației publice, prevederile Codului Rutier privind sancțiunile contravenționale nu se aplică în aceeași manieră ca în cazul unui accident produs pe un drum public. În consecință, conducătorul ATV-ului nu poate fi sancționat contravențional sau lăsat fără permis de conducere.
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