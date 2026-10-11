Cei șase pompieri de la ISU Sibiu care au intervenit sâmbătă, în sprijinul colegilor din județul Vâlcea, la incendiul izbucnit la o clădire din incinta fostei unități militare din Vlădești, s-au întors acasă.

Salvatorii sibieni au participat la misiune cu o autospecială de stingere de mare capacitate, de 10.000 de litri, și cu o autoscară. Din fericire, incendiul a fost lichidat, iar pe durata intervenției nu au fost raportate victime.

Incendiul a izbucnit la acoperișul unei clădiri din incinta fostei unități militare din localitatea Vlădești, județul Vâlcea. Pentru stingerea focului au fost mobilizate inițial forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, Stației de Pompieri Brezoi, Detașamentului de Pompieri Drăgășani și Punctului de Lucru Bunești.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Pe măsură ce amploarea incendiului a crescut, la fața locului au fost trimise forțe suplimentare din județele Argeș, Sibiu și Olt.

În total, la intervenție au participat 72 de pompieri militari, cu 20 de autospeciale. Forțele trimise în sprijin au inclus patru autospeciale de stingere cu apă și spumă și două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime.

Șase pompieri sibieni au intervenit în Vâlcea

ISU Sibiu a trimis șase pompieri militari, care au intervenit cu o autospecială de stingere de mare capacitate, de 10.000 de litri, și cu o autoscară.

Pompierii au acționat alături de echipajele din Vâlcea, Argeș și Olt pentru limitarea propagării flăcărilor și lichidarea incendiului.

Intervenția a fost una de amploare, însă pompierii au reușit să împiedice extinderea focului către clădirile din apropiere.

Acoperiș de aproximativ 3.000 de metri pătrați, distrus de foc

Incendiul a fost mai întâi localizat, apoi lichidat. În urma flăcărilor, a ars acoperișul din lemn, cu învelitoare din tablă, pe o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați.

De asemenea, planșeul de la ultimul etaj al clădirii s-a prăbușit parțial. După lichidarea incendiului, patru echipaje de pompieri și patru autospeciale au rămas la fața locului pentru îndepărtarea efectelor incendiului și supravegherea zonei afectate.

Cauza probabilă a izbucnirii focului urmează să fie stabilită.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Pompierii sibieni, în prima linie la incendiul din Vlădești, județul Vâlcea: focul a mistuit 3.000 de metri pătrați — VIDEO