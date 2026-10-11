Pe scurt: Descoperă istoria bisericuței din curtea Spitalului Județean Sibiu, construită din lemn de meșteri maramureșeni și pictată în stil bizantin, un loc de alinare pentru toți cei care îi trec pragul.

În curtea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu se află o bisericuță din lemn, cu hramurile „Nașterea Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Luca al Crimeei”, care a devenit un loc de reculegere și alinare pentru pacienți, aparținători și cadre medicale.

Potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, această bisericuță oferă un refugiu spiritual în mijlocul unui spațiu dedicat vindecării trupului.

Construcția bisericuței a început în anul 2000 și s-a finalizat în 2002, cu binecuvântarea Mitropolitului Antonie Plămădeală.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Lăcașul este o replică a unei biserici de lemn din Muzeul ASTRA din Sibiu. Planurile tehnice au fost realizate de arhitectul Ispas, iar proiectul a fost dus la bun sfârșit cu implicarea preoților Ioan Drăgoi și Nicolae Lațchescu.

Meșterii populari din Ieud, Maramureș, coordonați de Ioan Dunca, au folosit bârne de stejar și brad pentru a păstra autenticitatea arhitecturii tradiționale. Astfel, bisericuța aduce în inima Sibiului o bucățică din spiritul și meșteșugul maramureșean.

Iconostasul și pictura interioară, realizate de artiști și meșteri recunoscuți

Un element central al bisericuței este iconostasul, lucrat manual în lemn, care separă altarul de naos și impresionează prin detaliile sculptate. Acesta reflectă măiestria meșterilor populari și contribuie la atmosfera de liniște și reculegere din interior.

În anul 2008 a început pictarea interiorului în stil bizantin, lucrare realizată de pictorii bisericești Marcel Codrescu și Daniel Codrescu, împreună cu ucenicii lor. Scenele iconografice adaugă profunzime spirituală și completează armonios arhitectura din lemn și sculptura iconostasului.

Pe 13 iunie 2013, bisericuța a fost târnosită în cadrul unei ceremonii religioase oficiate de Înaltpreasfințitul Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. Cu această ocazie, lăcașul a primit și hramul „Sfântul Ierarh Luca al Crimeei”, medic și ierarh, considerat un simbol apropiat de lumea medicală prin îmbinarea vocației de medic cu slujirea bisericească. Ocrotirea acestui sfânt oferă bisericuței o semnificație aparte pentru cei care caută speranță și vindecare.

Postarea publicată de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu prezintă, prin intermediul fotografiilor, etapele importante ale construcției: de la ridicarea lăcașului din lemn, la binecuvântarea bisericuței, sculptura iconostasului, pictura interioară și momentul solemn al sfințirii din 2013. Fiecare imagine păstrează o parte din istoria acestui loc și din munca, credința și dăruirea celor implicați.

Bisericuța din curtea spitalului rămâne un spațiu de liniște și reculegere pentru cei care trec prin momente dificile, pentru familiile care așteaptă vești și pentru personalul medical. Într-un mediu marcat de provocări și emoții, acest lăcaș oferă răgaz pentru rugăciune și regăsire interioară.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu îi invită pe toți cei interesați să viziteze bisericuța, să se bucure de frumusețea ei și să împărtășească experiențele trăite în acest loc de liniște și rugăciune.