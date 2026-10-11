Femeile ar putea avea dreptul să fie însoțite de o persoană aleasă în timpul travaliului și al nașterii. Inițiativa legislativă depusă de senatoarea USR de Sibiu, Ruxandra Cibu Deaconu, a primit raport de admitere în Comisia pentru sănătate și familie din Camera Deputaților.

Proiectul fusese adoptat anterior de Senat și urmează să ajungă la votul plenului Camerei Deputaților, care este for decizional.

Proiectul urmărește să consolideze drepturile femeilor pe durata sarcinii, a travaliului și a nașterii. Printre principalele prevederi se numără dreptul pacientei de a avea alături o persoană aleasă și obligația unităților sanitare de a asigura condiții care să protejeze intimitatea femeilor aflate în travaliu.

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Senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu susține că proiectul a pornit de la experiențele relatate de femei care au trecut prin naștere fără a putea avea alături persoana dorită.

Redăm integral comunicatul de presă al USR Sibiu

“Pacientele vor putea fi însoțite în timpul travaliului și nașterii – inițiativa USR a primit raport de admitere în Comisia de sănătate din Camera Deputaților

Inițiativa legislativă depusă de senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu, care consolidează drepturile pacientelor în perioada sarcinii, a travaliului și a nașterii, a primit raport de admitere cu unanimitate de voturi din partea Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților. Proiectul, adoptat anterior de Senat cu o majoritate covârșitoare de voturi, face astfel un nou pas important spre adoptarea sa.

Inițiativa urmărește să contribuie la un sistem medical mai atent la nevoile femeilor și la respectarea drepturilor acestora, pornind de la experiențele și preocupările exprimate de numeroase paciente care au semnalat nevoia unui nivel mai ridicat de intimitate, respect și siguranță în timpul sarcinii, travaliului și nașterii.

”Mii de femei din România au născut singure, în timp ce omul pe care și-l doreau lângă ele aștepta pe hol, doar fiindcă așa scria în regulamentul maternității. Într-o maternitate partenerul putea intra în sala de naștere, în alta nu avea voie nici în salon, iar multe femei nășteau în saloane comune, fără nicio perdea între ele. Legea spune limpede că lipsa resurselor sau felul în care e organizat spitalul nu mai pot fi motive pentru a refuza aceste drepturi, cu excepția situațiilor justificate medical.

Proiectul s-a născut din dezbaterea despre violența obstetricală pe care am organizat-o în Parlament, din poveștile femeilor care au trecut prin naștere singure, speriate și fără să fie întrebate nimic. Am pornit de la ele și am ajuns, pas cu pas, la o lege votată de toate partidele din comisii”, spune senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu.

Inițiativa clarifică și consolidează drepturile pacientelor în maternități, în special în ceea ce privește protejarea intimității și posibilitatea de a beneficia, la cerere, de sprijinul unei persoane alese pe durata travaliului și a nașterii. Totodată, proiectul introduce garanții suplimentare pentru respectarea demnității și a drepturilor pacientelor pe întreaga perioadă a îngrijirii medicale.

Proiectul urmează să intre în etapa dezbaterilor și a votului în plenul Camerei Deputaților, care este camera decizională.”