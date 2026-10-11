Pe scurt: Oprirea prelungită a reactoarelor de la Cernavodă pune presiune pe piața energiei, iar autoritățile exclud orice risc pentru populație.

Reactoarele 1 și 2 ale Centralei Nucleare de la Cernavodă vor rămâne oprite cel puțin încă zece zile, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, potrivit Mediafax.

Decizia vine pe fondul nivelului foarte scăzut al Dunării, care a ajuns la doar trei centimetri de limita de siguranță necesară funcționării centralei, conform datelor transmise de Apele Române.

Bușoi a precizat că, deși deficitul de energie generat de oprirea celor două unități se resimte pe piață, nu se așteaptă la creșteri de preț mai mari de 20%.

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„Orice zi pe care o avem cu unitățile 1 și 2 închise, lucrul acesta se resimte în piață de electricitate. La acest moment nu, suntem la câțiva centimetri de nivelul administrativ decis de CNSU, prin hotărârea CNSU, sigur că el este mai ridicat decât cel din manual. Cel puțin în următoarele zece zile, nu permite repornirea, măcar a uneia din cele două reactoare”, a declarat Bușoi, duminică, 11 octombrie 2026, într-o intervenție la Digi24.

Secretarul de stat a explicat că evoluția prețurilor la electricitate depinde atât de durata opririi reactoarelor, cât și de situația pieței europene.

„Nu vedem motive pentru creșteri mai mari de 20%, să zicem, în acest moment. Deocamdată știți că ofertele pe piața de electricitate nu au crescut foarte mult. Toată miza este să repornim în siguranță și doar în siguranță cât mai repede unitățile 1 și 2 de la Cernavodă”, a subliniat Bușoi.

Oficialul a respins orice scenariu privind un posibil incident sau accident nuclear, afirmând că nu există niciun pericol pentru siguranța centralei.

„Siguranța echipamentelor de la Cernavodă este garantată, centrala este în așa fel gândită încât să facă față unor scenarii foarte variate. Riscul este zero. Este foarte important să nu alertăm populația”, a declarat Bușoi.

Unitatea 1 a centralei a fost oprită controlat pe 28 iulie, iar Unitatea 2 pe 13 august, din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării în contextul secetei severe. Întreaga centrală de la Cernavodă asigura aproximativ 20% din energia electrică pentru Sistemul Național, iar oprirea prelungită afectează echilibrul energetic al țării.

În urmă cu 16 zile, autoritățile au anunțat că reactoarele de la Cernavodă rămân oprite din același motiv, iar situația nu s-a îmbunătățit semnificativ de atunci. Bușoi a reiterat că prioritatea rămâne repornirea în condiții de siguranță a celor două unități, fără a pune în pericol populația sau infrastructura energetică.