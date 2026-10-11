Șase cetățeni români, acuzați că au spart 29 de case în Germania, sunt judecați începând de luni, 12 octombrie 2026, la Landgericht Dessau-Roßlau, tribunalul regional din landul Saxonia-Anhalt. Procuratura estimează prejudiciul la circa 250.000 de euro, iar cei șase sunt în arest preventiv din martie.

Potrivit comunicatului instanței, cei șase au între 20 și 47 de ani și sunt acuzați de furt prin efracție în locuințe și de furt calificat în bandă, în total 29 de cazuri. Faptele s-ar fi petrecut între martie 2025 și martie 2026, „în alternanță de participanți”, adică nu toți au luat parte la fiecare spargere.

Ținta au fost casele de familie din mai multe localități din zona orașului Wittenberg, dar și din landurile vecine Brandenburg, Saxonia și Turingia. Procuratura (Staatsanwaltschaft) spune că au căutat mai ales bani lichizi și bijuterii. Prejudiciul de circa 250.000 de euro include și stricăciunile făcute la intrarea în case.

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Cu excepția celui de 20 de ani, toți acuzații au deja antecedente pentru infracțiuni grave contra patrimoniului, uneori în mai multe state din Uniunea Europeană, mai arată instanța.

Cum au fost prinși

Poliția din Wittenberg a creat un grup special de anchetă pe 8 aprilie 2025. Pe 10 martie 2026, aproape 300 de polițiști din Berlin, Saxonia și Saxonia-Anhalt, inclusiv unități speciale, au făcut 11 percheziții simultane la Berlin, Halle (Saale) și Leipzig, orașe unde locuiau sau se aflau suspecții.

În acțiune au fost găsite, potrivit poliției și procuraturii din Dessau-Roßlau:

bani lichizi, de ordinul zecilor de mii de euro;

bijuterii și monede;

mai multe arme de foc;

telefoane mobile, chei și numere de înmatriculare;

mai multe mașini de clasă superioară, printre care Porsche și Audi.

Instanța precizează că mașinile ar fi fost folosite pentru comiterea faptelor, iar procuratura cere confiscarea lor. Cei șase acuzați sunt în arest preventiv din martie.

Ancheta e mai largă decât dosarul de la proces

Comunicatul din martie vorbea despre 13 suspecți, toți cetățeni români, cu vârste între 20 și 47 de ani. Doar șase dintre ei au fost arestați atunci, iar ceilalți șapte nu sunt raportați ca arestați. Anchetatorii au legat atunci de aceeași rețea 87 de spargeri în județul Wittenberg, între septembrie 2024 și martie 2026, precum și numeroase altele de-a lungul autostrăzii A9. La proces ajung însă doar 29 de cazuri. Poliția spune că anchetele continuă, inclusiv pentru alte spargeri din zona Wittenberg.

Revista germană Der Spiegel a anunțat, într-un material pentru abonați, că prada ar fi fost investită în mașini de lux sau în case din România. Autoritățile nu au confirmat acest lucru în comunicatele publicate.

Cât durează procesul

Procesul este în primă instanță, în fața camerei penale 1, și începe luni la ora 09:00. Ședințele continuă pe 14 octombrie, 2, 3, 10, 12, 17, 19, 20, 24, 26 și 27 noiembrie. Instanța nu a anunțat când ar putea fi pronunțată hotărârea.

Până la o condamnare definitivă, cei șase se bucură de prezumția de nevinovăție. Autoritățile germane nu au publicat numele acuzaților sau localitățile din România din care provin.

Surse: Landgericht Dessau-Roßlau (comunicat nr. 023/2026, din 29 septembrie 2026),