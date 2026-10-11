Pe scurt: România ajunge să exporte inimi pentru transplant, deși există donatori, pentru că nu are suficienți pacienți pregătiți să primească aceste organe.

Numărul operațiilor de transplant de inimă din România a scăzut semnificativ după un început de an promițător, potrivit Știrile Pro TV.

De la începutul anului, în țară s-au efectuat doar 7 astfel de intervenții, dintre care 3 la Spitalul Floreasca din București.

Paradoxal, această cifră redusă nu se datorează lipsei de donatori, ci lipsei de pacienți pregătiți să primească o inimă. Prof. Univ. Dr. Habil. Horațiu Moldovan, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară și Transplant a UMF „Carol Davila” de la Spitalul Clinic de Urgență București, a explicat că medicii se confruntă frecvent cu această situație, în ciuda eforturilor Agenției Naționale de Transplant și ale coordonatorilor de transplant pentru dezvoltarea activității în România.

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„Este o situație unică, excepțională când dispunem de inimi pentru a face operații de transplant, dar nu avem pacienți pregătiți ca să le recepteze. Asta face ca România să fie în situația să exporte inimi când apar și nu le putem folosi noi, prin rețeaua Eurotransplant. Depinde cine are receptori compatibili, ele merg în Europa, cel mai frecvent în Germania și în Franța”, a declarat Horațiu Moldovan.

El a precizat că nu sunt puține cazurile în care există donatori – pacienți aflați în moarte cerebrală – dar nu există pacienți compatibili care să primească inima în cele trei centre de transplant de cord din țară.

Tehnologia de conservare a inimilor permite transportul către Germania și Franța

Horațiu Moldovan a explicat că există o tehnologie care permite ca inima prelevată să rămână funcțională într-un sistem de perfuzie pe timpul transportului, ceea ce prelungește perioada de ischemie între recoltare și implantare. Astfel, echipe medicale din Germania sau Franța pot veni să preia inimi din România atunci când nu există pacienți compatibili în țară.

În ceea ce privește transplantul cardiac la nivel european, Slovenia este țara cu cel mai mare număr de astfel de intervenții raportat la populație.

„Fac aproximativ 30 de transplante pe an, pentru o populație cu 2-3 milioane de locuitori este foarte bine. Ei își utilizează rețeaua de clinici de cardiologie și de secții clinice de cardiologie din țara lor care să selecteze și să pregătească intervenția asta”, a mai spus Moldovan.

Situația din România evidențiază o problemă de sistem: deși există donatori, lipsa pacienților pregătiți pentru transplant face ca inimi prelevate să ajungă la pacienți din alte țări europene, în special Germania și Franța.