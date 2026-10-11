Spania merge la alegeri anticipate pe 29 noiembrie, după ce premierul socialist a dizolvat Parlamentul în urma unei crize a locuințelor, în care chiriile consumă în medie jumătate din salariul brut și au scos oamenii în stradă. În centrul Madridului, o tabără de protest cu peste o mie de corturi continuă de peste două săptămâni, iar sondajele dau câștig de cauză dreptei și extremei drepte, în timp ce stânga încă nu are un lider comun.

Cum s-a ajuns la alegeri

Pedro Sánchez, liderul Partidului Socialist (PSOE) și premier din 2018, conduce un Guvern minoritar, în coaliție cu Sumar, o alianță de stânga radicală. Vineri, 2 octombrie, Congresul Deputaților a respins două decrete ale Guvernului pentru criza locuințelor, cu 184 de voturi împotrivă și 166 pentru, potrivit publicației Artículo 14. Împotrivă au votat Partidul Popular (PP, conservatorii, principala forță de opoziție), Vox (extrema dreaptă) și Junts, un partid independentist catalan care îl sprijinise pe Sánchez la învestitură, dar a trecut în opoziție. Cele șapte voturi ale Junts au fost decisive, notează El Salto.

Luni, 5 octombrie, Sánchez a anunțat, într-o declarație instituțională la Palatul Moncloa, reședința premierului, că dizolvă Parlamentul și că Spania votează pe 29 noiembrie, informează Diario de León. Premierul nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor. El a recunoscut erori și neîmpliniri ale Guvernului, a pomenit inegalitatea, serviciile publice și accesul la locuințe printre problemele nerezolvate și a cerut o majoritate parlamentară suficient de mare pentru a continua reformele. Șeful opoziției, Alberto Núñez Feijóo (PP), cerea alegeri încă din ziua votului, spunând că Guvernul a folosit locuințele în scop electoral.

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Chiriile au ajuns greu de suportat

Miezul crizei este costul locuințelor închiriate. Potrivit indexului portalului imobiliar Idealista, citat de Periodista Digital, în septembrie chiria medie cerută în Spania era de 15,1 euro pe metrul pătrat pe lună, cu 5,6% mai mult decât cu un an înainte. Cifrele reprezintă prețuri din anunțuri, nu chirii din contracte semnate. Pentru un apartament de 80 de metri pătrați, asta înseamnă circa 1.200 de euro pe lună. În regiunea Madrid, chiria cerută este de 21,6 euro pe metrul pătrat, la nivelul maxim istoric.

Un studiu bazat pe date de la platformele InfoJobs (salarii) și Fotocasa (chirii), prezentat de El Debate, arăta că în 2025 chiria unui apartament consuma în medie 50% din salariul brut mediu din Spania. În regiunea Madrid ponderea ajungea la 71%, iar în provincia Barcelona la 76%, cea mai mare din țară. În 2025 chiriile au crescut cu 6,9%, iar salariile cu doar 1%, iar împărțirea locuinței cu alte persoane a devenit, în cuvintele studiului, „o necesitate structurală”.

Ce prevedeau decretele respinse

Cele două decrete ale Guvernului, respinse de Congres pe 2 octombrie, încercau să protejeze chiriașii și să crească oferta de locuințe accesibile. Printre măsuri, potrivit Diario de Avisos:

suspendarea evacuărilor pentru persoanele vulnerabile fără locuință alternativă, în unele cazuri până la 31 decembrie 2030;

prelungirea extraordinară, cu până la doi ani, a contractelor de închiriere care expirau înainte de sfârșitul lui 2028, la cererea chiriașului;

plafonarea majorărilor anuale de chirie până la sfârșitul lui 2027, cu un maxim de 2% dacă proprietarul și chiriașul nu cad de acord;

reguli mai stricte pentru închirierile sezoniere și pe camere;

reînnoirea automată a contractelor pe perioade de cinci ani (șapte, dacă proprietarul este o firmă), cu preaviz de șase luni și compensații pentru chiriaș în anumite cazuri în care proprietarul nu mai reînnoiește;

o deducere fiscală de 10% din chirie pentru venituri sub aproximativ 33.000 de euro pe an și credite de stat fără dobândă pentru prima locuință.

Junts a invocat apărarea „micilor proprietari”, a numit textul o „chapuza” (lucrătură de mântuială) și a vorbit despre nesiguranță juridică, relatează El Salto. Odată cu respingerea, măsurile nu se mai aplică.

De ce sunt corturi în Puerta del Sol

Puerta del Sol este piața centrală a Madridului, locul unde, în 2011, a început mișcarea „Indignaților”. Acum, protestul a pornit de la cazul lui Maricarmen Abascal, o femeie de 87 de ani evacuată pe 23 septembrie din apartamentul din cartierul Retiro, în care locuise peste șapte decenii. Firma Urbagestión cumpărase clădirea și declarase stinsă „renta antigua”, adică vechiul contract cu chirie mică, iar chiria cerută crescuse de la 500 la 1.600 de euro pe lună, potrivit El Español. Femeia a fost dusă de urgență la spital în ziua evacuării și a murit pe 7 octombrie, la Spitalul Gregorio Marañón din Madrid.

Sâmbătă, 26 septembrie, o manifestație pornită din Puerta del Sol, convocată de Sindicatul Chiriașilor din Madrid, s-a încheiat cu ocuparea pieței: cifrele variază de la circa 25.000 de participanți, conform Expansión, la 300.000, conform organizatorilor, citați de El Salto. După ora 21:00 au apărut primele treizeci de corturi, iar în prima noapte au rămas peste o sută douăzeci. Tabăra a crescut rapid. Pe 30 septembrie, RTVC, pe baza agenției EFE, număra aproximativ 500 de corturi și circa o mie de oameni, în timp ce, potrivit El Confidencial Digital, Sindicatul vorbea despre 1.248 de corturi, iar Cadena SER despre 1.283 pe 1 octombrie. Tabăra funcționează ca un orășel, cu străzi „botezate”, adunări, puncte de alimente și ture de curățenie.

Tabăra de protest din Puerta del Sol, Madrid, 30 septembrie 2026. Foto: Franklin Vásquez Soliz / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Sindicatul Chiriașilor și alte organizații cer contracte de închiriere pe durată nelimitată, chirii mai mici, expropriere a locuințelor de la fondurile de investiții și oprirea tuturor evacuărilor, iar mișcarea vorbește deja despre o grevă generală. Pe 3 octombrie au fost convocate circa 50 de manifestații în orașe din toată țara, iar pe 6 octombrie o ploaie torențială a inundat piața, fără să ridice tabăra. Regiunea Madrid, condusă de PP, a cerut instanței desființarea taberei, invocând și evenimentele programate pe 12 octombrie, dar Tribunalul Superior de Justiție din Madrid a respins cererea de două ori: pe 5 octombrie, când a refuzat o măsură urgentă până la audierea părților, și pe 7 octombrie, potrivit El Debate și Diario de León.

Ultimul sondaj: dreapta ar obține majoritatea

Cel mai recent sondaj, realizat de institutul 40dB pentru ziarul El País și radioul Cadena SER și publicat vineri, 9 octombrie, arată așa:

Partidul Popular (PP, conservator), condus de Alberto Núñez Feijóo: 31,9%

Partidul Socialist (PSOE), al premierului Sánchez: 28,1%

Vox (extrema dreaptă), condus de Santiago Abascal: 18,9%

Sumar (stânga radicală, partenerul de guvernare al PSOE): 5,3%

Podemos (stânga radicală, ruptă de Sumar): 2,3%

Sondajele 40dB (El País/Cadena SER) și DYM (20minutos), octombrie 2026. Grafic: Ora de Sibiu

Împreună, PP și Vox ar aduna 50,8% din voturi, ceea ce, potrivit publicației, le-ar asigura majoritatea absolută în toate scenariile. Pentru majoritate sunt necesare 176 din cele 350 de mandate din Congres. Un alt sondaj, realizat de DYM pentru 20minutos între 5 și 7 octombrie, dă PP 34%, PSOE 28,2% și Vox 18,2%, cu 200–208 mandate pentru cele două partide de dreapta. La alegerile din 2023, Vox a obținut doar 33 de mandate, iar sondajele îi dau acum între 61 și 74. Tot potrivit DYM, 76% dintre spanioli sunt de acord cu alegerile anticipate, iar 47% se așteaptă ca următorul Guvern să fie condus de Feijóo, față de 26% care cred într-un nou mandat al lui Sánchez.

Stânga, fărâmițată înainte de campanie

Socialiștii au urcat ușor în sondaje, dar partidele din stânga lor sunt în cădere. Sumar, care în 2023 a avut aproximativ 12%, este acum între 3,6% și 5,3%, în funcție de sondaj, iar Podemos riscă să rămână fără reprezentare în Congres. Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid și Comuns își unesc forțele sub numele „Frente Amplio” (Frontul Larg), care va fi lansat oficial pe 17 octombrie, relatează orain.eus. Vicepremierul Yolanda Díaz, liderul coaliției, a renunțat să mai candideze, iar candidatul principal nu este stabilit: printre numele vehiculate se află ministrul Sănătății Mónica García, ministrul Culturii Ernest Urtasun, ministrul Drepturilor Sociale Pablo Bustinduy și fosta primăriță a Barcelonei Ada Colau. Podemos, rămas deocamdată pe dinafară, organizează alegeri primare deschise pe 14–15 octombrie, iar Irene Montero, numărul doi al partidului, a anunțat că se înscrie în cursă. Sondajul DYM descrie stânga alternativă drept „atomizată”, care intră în campanie fără lideri și liste definite.

PP și-a deschis precampania sâmbătă, 10 octombrie, cu un miting la Madrid, alături de Isabel Díaz Ayuso, președinta regiunii Madrid, și de primarul capitalei, José Luis Martínez-Almeida, sub lozinca „53 de zile” până la sfârșitul Guvernului Sánchez, scrie Moncloa.com. PSOE a anunțat că premierul își începe precampania sâmbătă la Dos Hermanas, lângă Sevilla, și duminică la Ponferrada, în provincia León, potrivit Diario de León.

Luni, de Ziua Hispanității, în plină precampanie

Luni, 12 octombrie, Spania marchează Fiesta Nacional, Ziua Hispanității. Regele Felipe al VI-lea și regina Letizia prezidează parada militară de pe Paseo del Prado, la care participă aproximativ 4.380 de militari și polițiști, iar după paradă oferă recepția tradițională la Palatul Regal, cu circa o mie de invitați, printre care și premierul. Presa o descrie drept o paradă „cu gust electoral”, iar recepția va fi privită ca o ocazie de a măsura temperatura disputei politice. Marți și miercuri, regele și regina fac prima vizită oficială în Ceuta și Melilla din ultimii aproape 20 de ani, fără Sánchez, iar joi Comisia Permanentă a Congresului se întrunește pentru prima oară de la dizolvare, relatează EFE.

Rezultatul alegerilor este urmărit și de comunitatea de români din Spania, una dintre cele mai numeroase din afara țării, deși doar cei care au cetățenie spaniolă pot vota la alegerile generale. Sánchez ar putea pierde puterea după mai bine de opt ani, dar premierul a răsturnat pronosticuri și în trecut.

Surse: Artículo 14, El Salto, El Español, El Debate, Diario de León, Diario de Avisos, Periodista Digital (Idealista), RTVC (EFE), El Confidencial Digital, El País și Cadena SER, 20minutos, Expansión, orain.eus, Moncloa.com, EFE și Europa Press (prin Infobae).