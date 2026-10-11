Pe scurt: ANM anunță ploi abundente și vânt puternic în sudul României, iar la munte sunt posibile ninsori. Vezi ce zone sunt vizate și ce cantități de apă se așteaptă.

Vremea se răcește la Sibiu în următoarele zile, în timp ce ploile vor cuprinde treptat mare parte din România.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben de ploi abundente pentru sudul țării, valabilă de luni, 12 octombrie. Meteorologii anunță că, începând de duminică, precipitațiile se vor extinde dinspre vest, iar temperaturile vor scădea. La Sibiu, vremea va deveni mai rece și mai mohorâtă.

Duminică, 11 octombrie, ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării. Luni, 12 octombrie, precipitațiile se vor concentra în special în jumătatea de sud-est a României.

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Acestea vor avea temporar caracter de aversă, iar izolat pot fi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 15 până la 20 l/mp, iar local pot depăși 30 l/mp.

La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări temporare de 45 până la 50 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele pot ajunge la 70 până la 90 km/h.

ANM a emis și o atenționare Cod Galben valabilă de luni până marți, 13 octombrie. Cele mai afectate vor fi Muntenia, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură, unde cantitățile de apă pot ajunge la 20 până la 30 l/mp, iar pe arii restrânse chiar la 40 până la 50 l/mp.

La Sibiu, schimbarea principală va fi răcirea vremii. Temperaturile vor scădea față de zilele precedente, iar aspectul vremii va deveni mai degrabă mohorât.

Meteorologii avertizează că răcirea se va resimți în mai multe regiuni ale țării, în timp ce în sud și sud-est ploile vor fi mai consistente. La altitudini mari, toamna va căpăta temporar aspect de iarnă, cu lapoviță și ninsoare.