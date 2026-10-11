Overview: Trump cere schimbarea lui Zelenski după acordul cu Putin privind motorina rusească. Kievul respinge presiunile, iar efectul asupra carburanților depinde de livrările efective.

Donald Trump a cerut sâmbătă, 10 octombrie, schimbarea președintelui Ucrainei, după acordul cu Vladimir Putin privind motorina rusească. Kievul a respins presiunile, potrivit Mediafax.

Disputa leagă negocierile de pace de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești și de prețurile carburanților. Washingtonul susține că livrările suplimentare vor reduce costurile, în timp ce Ucraina avertizează că veniturile din exporturi pot finanța noi atacuri ale Rusiei.

Trump îl acuză pe Zelenski și îi cere să oprească atacurile asupra rafinăriilor

Președintele american a susținut, în declarații făcute la Casa Albă, că Volodimir Zelenski a ratat posibilități de a încheia războiul cu Rusia.

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„Le sugerez să-și aleagă un nou lider care să poată încheia un acord”, a declarat Trump, potrivit Mediafax.

Liderul american l-a criticat și pentru continuarea loviturilor asupra rafinăriilor rusești, cărora le atribuie o parte din problemele de aprovizionare cu motorină. Acuzația că Zelenski împiedică un acord de pace îi aparține lui Trump.

Declarațiile au venit la o zi după anunțarea înțelegerii cu Putin. Războiul continuă la peste patru ani și jumătate de la invazia pe scară largă lansată de Rusia în februarie 2022.

Kievul răspunde: conducerea Ucrainei este decisă de ucraineni

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, l-a apărat pe Zelenski într-un mesaj publicat pe X. El a arătat că președintele conduce țara într-un război pentru independență și că alegerea conducerii aparține poporului ucrainean, relatează Mediafax.

Și deputata de opoziție Kira Rudik a respins intervenția lui Trump. Într-o declarație pentru Sky News, citată de agenție, ea a spus că atât președintele american, cât și Putin cer schimbarea liderului de la Kiev.

Rudik a descris înțelegerea privind motorina drept o formă de presiune pentru oprirea atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice rusești. Aceasta este interpretarea deputatei, nu un obiectiv confirmat de ambele părți ale acordului.

Zelenski a numit acordul incorect și neonest într-un interviu pentru Axios, publicat pe 9 octombrie.

Ce a anunțat Trump în acordul cu Putin

Înțelegerea privește livrări de motorină, un produs obținut prin rafinarea petrolului. Calendarul anunțat prevede peste 300.000 de tone imediat, alte 500.000 de tone în noiembrie și un milion de tone ulterior. Alte trei milioane de tone depind de capacitatea rafinăriilor rusești, potrivit analizei prezentate de Mediafax.

Primele etape însumează aproximativ 1,8 milioane de tone, iar totalul potențial ajunge la circa 4,8 milioane. Acestea sunt cantități anunțate pentru livrare, nu volume a căror sosire pe piață a fost confirmată.

Relaxarea sancțiunilor americane pentru aceste tranzacții a provocat nemulțumirea Kievului. Trump susține că oferta suplimentară va ieftini carburantul; efectul depinde însă de livrările efective și de situația pieței.

De ce petrolul și motorina nu au aceeași evoluție de preț

Prețul petrolului brut nu explică singur costul motorinei. Contează și capacitatea rafinăriilor de a transforma petrolul în carburanți, transportul și stocurile disponibile.

O analiză publicată pe 8 octombrie de economiștii Jesse Thompson și Garrett Golding pe site-ul Federal Reserve Bank of Dallas descrie presiuni multiple asupra pieței: rafinării avariate în Orientul Mijlociu și Rusia, dificultăți de transport maritim și restricții la export.

Autorii estimează că piața globală a pierdut temporar până la 10% din capacitatea de rafinare. Ei avertizează că prețurile carburanților pot rămâne ridicate în raport cu petrolul chiar după ameliorarea transportului prin Strâmtoarea Ormuz, dacă rafinăriile rămân indisponibile.

Analiza oferă un context mai larg decât explicația lui Trump, concentrată asupra loviturilor ucrainene. Concluziile le aparțin autorilor și nu reprezintă o poziție oficială a întregului sistem al Rezervei Federale.

Zelenski discută cu aliații despre veniturile suplimentare ale Rusiei

Președinția Ucrainei a confirmat că Zelenski a discutat pe 10 octombrie cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, despre veniturile suplimentare pe care Rusia le-ar putea obține din exporturile de produse petroliere.

Potrivit comunicatului oficial de la Kiev, cei doi au abordat riscul folosirii acestor bani pentru finanțarea agresiunii ruse și coordonarea unor măsuri în noul context.

Disputa apare în timp ce Washingtonul încearcă să medieze încheierea războiului. Ora de Sibiu a relatat anterior despre întâlnirea lui Zelenski cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Kiev.

Ce ar putea însemna pentru șoferii din România

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, estimează într-o analiză realizată pentru Mediafax că efectul asupra României ar putea veni indirect, prin cotațiile internaționale.

Întrebarea este dacă livrările anunțate adaugă motorină pe piață sau doar mută spre alți cumpărători exporturi existente. În al doilea caz, deficitul global nu dispare.

Specialistul oferă un calcul orientativ: la un curs ipotetic de 4,5 lei pentru un dolar, o scădere angro de 50 de dolari pe tonă ar echivala cu aproximativ 19 bani pe litru înainte de TVA. Pentru 50 de litri, beneficiul ar fi de circa 9,4 lei înainte de TVA, dacă reducerea s-ar transmite integral.

Calculul este un scenariu, nu o ieftinire deja înregistrată la pompă și nici o garanție privind prețul viitor al motorinei în România.