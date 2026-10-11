Președintele american Donald Trump a anunțat duminică, 11 octombrie, pe rețeaua sa Truth Social, o „încetare a focului pentru energie” între Rusia și Ucraina, adică oprirea loviturilor asupra instalațiilor de energie ale celor două țări. „Ambele părți au fost de acord”, a scris el, iar măsura ar intra în vigoare „imediat”. Trump nu a dat alte detalii. Până la momentul redactării, nici Kievul, nici Moscova nu confirmaseră înțelegerea, potrivit BBC și DW.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus, citat de Axios, că anunțul „a fost o noutate pentru mine”. El a adăugat că, dacă Rusia este de acord, Ucraina va respecta și ea încetarea focului, și l-a rugat pe Trump să spună de când se aplică. Axios notează că nu este clar dacă Rusia a acceptat într-adevăr să oprească loviturile.

Cum s-a ajuns aici, zi cu zi

Vineri, 9 octombrie: acordul pentru motorina rusească

După o discuție cu președintele rus Vladimir Putin, Trump a anunțat un acord pentru motorina rusească. Sancțiunile americane au fost ridicate temporar, iar, potrivit CBS News, Statele Unite cumpără imediat peste 300.000 de tone, apoi 500.000 de tone în noiembrie și un milion de tone după aceea. Scopul este să scadă prețurile la carburanți înainte de alegerile din noiembrie pentru Congresul american, pe care Partidul Republican al lui Trump le privește cu îngrijorare. Scumpirile sunt legate și de războiul din Iran, scriu The Guardian și DW. Zelenski a criticat acordul, spunând că ajută la finanțarea războiului.

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Despre acest acord și despre reacția Kievului am scris și aici.

Sâmbătă, 10 octombrie: Trump cere alt președinte la Kiev

Sâmbătă, Zelenski a spus că Rusia a „mulțumit” pentru ridicarea sancțiunilor aruncând cinci bombe planante asupra unor blocuri din orașul Zaporojie, scrie Al Jazeera. Bombele planante sunt bombe obișnuite, la care s-au adăugat aripi și un sistem de ghidare, ca să poată fi lansate de la distanță. Bilanțul atacului a ajuns la cel puțin 20 de morți, între care patru copii, potrivit autorităților locale citate de BBC. CBS News vorbește de 23 de morți.

Tot sâmbătă, la Casa Albă, Trump a spus despre loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești (fabricile care transformă țițeiul în motorină) că „mai bine s-ar opri”. El a adăugat că „este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”. Zelenski a răspuns că „ucrainenii decid” cine îi conduce și că și Putin și-ar dori să schimbe conducerea Ucrainei. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a scris pe X că Zelenski conduce o luptă pentru independență și are sprijinul poporului, potrivit CBS News.

Duminică: oferta lui Zelenski și anunțul lui Trump

Duminică, Zelenski a scris pe X că Ucraina este gata să oprească loviturile asupra rafinăriilor rusești dacă Rusia încetează să lovească instalațiile de energie ucrainene. Orice pas spre calmare, a precizat el, trebuie să fie reciproc și susținut de garanții reale, relatează BBC. Într-un interviu la televiziunea americană ABC, el a propus Rusiei 60 de zile de încetare totală a focului, după care Ucraina ar organiza alegeri, scrie Al Jazeera. A spus și că loviturile asupra energiei s-ar putea opri „chiar de azi”, dar că Putin nu vrea, potrivit CBS News.

În aceeași zi, o dronă ucraineană a lovit un centru de date al companiei rusești Yandex din orașul Vladimir. Compania, numită uneori „Google-ul Rusiei”, a anunțat că activitatea acolo este oprită complet. A fost a treia lovitură asupra unui centru Yandex în aceeași săptămână, notează BBC.

La scurt timp după interviul lui Zelenski, Trump a anunțat încetarea focului pentru energie, scrie The Guardian.

Ce nu se știe încă

Anunțul lui Trump are mai multe goluri, spun CBS News și Axios:

nu se știe ce instalații sunt incluse și dacă rafinăriile sunt acoperite;

nu se știe cât durează încetarea și cine ar verifica dacă este respectată;

Rusia nu a confirmat până acum că a fost de acord, iar Kremlinul nu a transmis nicio reacție în sursele consultate.

Axios amintește că Trump a mai făcut un anunț asemănător luna trecută. Nici atunci niciuna dintre părți nu a confirmat o înțelegere, iar ambele au continuat să lovească instalațiile de energie.

De ce contează

Rusia a lovit în repetate rânduri centralele și liniile electrice din jurul orașelor Kiev, Harkov și Odesa, mai ales iarna, ca să slăbească moralul populației, explică DW. Ucraina, la rândul ei, lovește tot mai des rafinăriile din interiorul Rusiei, ca să reducă producția de carburanți și banii care intră la Moscova. Zelenski spune că fiecare miliard de dolari în plus din exporturi ajută Rusia să cumpere arme și să producă rachete. Iarna se apropie, iar atacurile asupra rețelei electrice s-au intensificat, notează BBC.

Pentru Trump, miza este și una de acasă: motorina scumpă pune presiune pe republicani înainte de alegeri, scriu Al Jazeera și The Guardian.

Ce au spus Germania și Marea Britanie

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a spus duminică, la conferința conducerii partidului CDU, că Germania „îl va sprijini pe deplin pe președinte”. Despre presiunea asupra Rusiei, el a spus: „Avem nevoie de mai multă”, relatează DW.

Premierul britanic, Andy Burnham, a vorbit sâmbătă la telefon cu Zelenski. Cei doi au cerut un armistițiu energetic imediat și au convenit să se întâlnească în zilele următoare, anunță Downing Street, citat de The Guardian. Ministrul britanic al apărării, Wes Streeting, a spus la BBC că doar ucrainenii pot decide cine îi conduce.

În 6 septembrie, Rusia și Ucraina au oprit pentru trei zile loviturile asupra capitalelor, în timpul vizitei emisarilor lui Trump la Kiev: am scris atunci aici.

Surse: Axios, CBS News, BBC, DW, Al Jazeera, The Guardian, France 24.